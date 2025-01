Cinci companii din Iași cu capital autohton au intrat în topul competitivității. Analiză realizată de BNR

Banca Națională a României a realizat o analiză detaliată a celor mai competitive companii cu capital autohton din sectoare strategice, identificând 167 de firme care joacă un rol esențial în economia națională. Dintre acestea, 17 se află în Regiunea Nord-Est, iar cinci dintre ele sunt din Iași. Firmele cu capital autohton sunt, de asemenea, un factor cheie în susținerea intermedierii financiare, având în vedere că 72% din portofoliul de credite bancare acordate companiilor românești ajung la aceste entități. Analiza BNR subliniază, astfel, nu doar competitivitatea acestor companii, dar și impactul lor direct asupra creșterii economice și stabilității financiare a României.

Intermedierea financiară se referă la activitățile prin care instituțiile financiare, cum ar fi băncile, societățile de asigurări, fondurile de pensii sau alte entități financiare, conectează investitorii cu persoanele sau companiile care au nevoie de capital. Practic, acestea acționează ca un intermediar între cei care dispun de resurse financiare și cei care le solicită pentru a-și finanța activitățile. Prin urmare, intermedierea financiară joacă un rol esențial în economie, facilitând fluxul de capital și reducând riscurile, contribuind astfel la stabilitatea financiară și creșterea economică.

Publicația Curs de Guvernare precizează că „lista a fost făcută la jumătatea anului 2023 în cadrul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) și ea a fost trimisă și la guvernul de atunci, pentru a lua în considerare atât criteriile care au stat la baza evaluării competitivității companiilor cu capital autohton, cât și baza de lucru la o strategie care să stimuleze dezvoltarea unor astfel de companii”.

Analiza BNR s-a axat pe trei domenii majore: securitatea alimentară, securitatea energetică și schimbarea structurală a economiei către sectoare cu valoare adăugată mai mare. Aceste sectoare sunt esențiale pentru consolidarea economiei României și pentru reducerea vulnerabilităților economice.

Companii din regiunea Nord-Est care pot contribui la asigurarea securității alimentare

Între primele 100 de companii din cele 167 selectate de BNR se numără zece firme de top din Regiunea Nord-Est care pot care pot contribui la asigurarea securității alimentare a țării și șapte care pot contribui la modificarea structurii economiei înspre una cu valoarea adăugată mai ridicată. În ce privește companiile strategice din sectorul energetic, Regiunea Nord-Est nu are reprezentare între companiile din top 100.

În ce privește companiile strategice în asigurarea securității alimentare a țării, din cele zece câte sunt în regiune, cinci sunt din Bacău, trei din Iași și două din Botoșani. Ele variază semnificativ în ceea ce privește performanțele financiare, rentabilitatea activelor și gradul de îndatorare.

În Bacău, Agricola International S.A. se evidențiază ca lider în prelucrarea cărnii de pasăre, având o rentabilitate robustă și o valoare adăugată semnificativă. Moldova Farming S.R.L. și Interagroaliment S.R.L., ambele active în agricultură și creșterea animalelor, contribuie substanțial la economia județului, deși se confruntă cu un grad ridicat de îndatorare. Pambac S.A. și Croco S.R.L., din domeniul morăritului și al produselor de patiserie, completează peisajul economic al județului prin performanțele lor financiare și contribuția la valoarea adăugată.

La Iași, companii precum Fermador S.R.L. și Industrializarea Cărnii Kosarom S.A. au o rentabilitate remarcabilă și un grad de îndatorare scăzut, sugerând o stabilitate financiară solidă. Aceste companii sunt actori importanți în prelucrarea cărnii de pasăre și de porc, având o contribuție semnificativă la valoarea adăugată a județului. Ava Star S.R.L., deși cu o rentabilitate bună, se confruntă cu un grad de îndatorare mai ridicat.

Deși majoritatea firmelor din România sunt autohtone (93%), acestea generează doar 51% din valoarea adăugată brută (VAB), comparativ cu firmele cu capital străin care contribuie semnificativ mai mult (41%), se mai arată în documentul BNR. Firmele autohtone tind să fie mai active în sectoare cu tehnologie scăzută, iar pentru a sprijini dezvoltarea pe termen lung a economiei este necesar să existe un echilibru între companiile cu capital autohton și cele cu capital străin.

De la Iași, președintele grupului, Lucian Apostol vorbește la rândul său despre importanța investițiilor continue și adaptarea la evoluțiile politice și economice:

„Totul depinde de zona politică. Noi vrem să vedem investițiile în autostrăzi, pentru că astea ne aduc niște reduceri de cheltuieli. Pentru că noi facem distribuție directă pe toată regiunea Moldovei, sudul, Ardealul, și atunci, e clar că o să fie reduceri de cheltuieli. Așteptăm cu interes ce va urma în plan politic, și sperăm că vor fi continuate proiectele începute”.

Fermador, pe de altă parte, are în plan construirea unei noi fabrici, dar și creșterea capacității în abatorul din Podu-Iloaiei, care în prezent are o productivitate de 5.000 de capete/oră. Într-un interviu acordat recent ZdI, Cătălin Mihalache, acționarul principal Fermador, a declarat că pentru aceste proiecte are în vedere investiții de 10 milioane de euro, infuzie care depinde însă de viitoarele alegeri, potrivit omului de afaceri.

În Botoșani, Doly-Com Distribuție S.R.L. și Comcereal S.A. sunt companiile cheie din sectorul prelucrării cărnii și al cultivării cerealelor. Deși cifrele de afaceri sunt mai modeste, aceste companii au un rol important în economia județului, contribuind la securitatea alimentară și generând valoare adăugată. Gradul de îndatorare și rentabilitatea activelor variază, indicând provocări financiare pentru aceste firme.

Companii din regiunea Nord-Est care pot contribui la modificarea structurii economiei

38 de companii din top 100 din România au fost incluse pe lista firmelor care pot contribui la modificarea structurii economiei înspre una cu valoarea adăugată mai ridicată, din care șapte sunt din Regiunea Nord-Est (două din Bacău, două din Iași și câte una din Neamț, Botoșani și Vaslui).

Aceste firme sunt implicate în industrii de înaltă tehnologie și servicii intensive în cunoaștere, prezentând variații semnificative în performanțele lor financiare. În județul Bacău, S.C. Nitramonia BC S.R.L. actor principal în fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase, are o rentabilitate moderată și un grad de îndatorare controlat, iar contribuția sa la valoarea adăugată este relativ scăzută. În schimb, Aerostar S.A., cunoscută pentru fabricarea de aeronave și nave spațiale, se remarcă printr-o rentabilitate mai ridicată și o contribuție semnificativă la valoarea adăugată, demonstrând eficiență și stabilitate financiară.

Județul Neamț este reprezentat de Kober S.R.L., o companie din industria vopselelor și lacurilor. Aceasta are o rentabilitate solidă și un grad de îndatorare foarte scăzut, ceea ce indică o stabilitate financiară puternică. Contribuția la valoarea adăugată este, de asemenea, considerabilă, reflectând eficiența și capacitatea companiei de a genera valoare economică.

În Iași, S.C. Antibiotice S.A. și Fiterman Pharma S.R.L. sunt exemple de companii din sectorul farmaceutic care contribuie semnificativ la modificarea structurii economiei. Antibiotice S.A. are o rentabilitate moderată, dar o contribuție foarte mare la valoarea adăugată. Fiterman Pharma S.R.L., cu o rentabilitate și mai ridicată, își demonstrează capacitatea de a genera valoare economică superioară și de a menține o stabilitate financiară bună, având un grad de îndatorare rezonabil.

Acţiunile Antibitice SA aproape s-au dublat anul trecut pe o bursă în creştere cu 9%. Intrarea în acţionariat a două fonduri şi suplimentarea Metropolitan s-au realizat ca urmare a plasamentului privat accelerat al Infinity Capital, care şi-a diminuat deţinerea la ATB de la 29% la 13% prin Swiss Capital.

Iar Fiterman Pharma este una dintre cele două companii ieșene incluse de Bursa de Valori București (BVB) în cartea „Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei românești și poveștile lor de succes” – ediția 2023. Fiterman Pharma, condusă de Patricia Fiterman, este unul din cei mai mari producători români din aria medicală. Pe viitor, compania vrea să crească portofoliul Doctor Fiterman și să dezvolte o platformă de producție și depozitare cu o suprafață de peste 25.000 mp, care să asigure expansiunea pentru următorul deceniu, povestește Patricia Fiterman, CEO Fiterman Pharma, pentru publicația realizată de BVB.

În județul Vaslui, S.C. Vanbet S.R.L. este implicată în activități veterinare, având o performanță financiară mai modestă comparativ cu alte companii din regiune. Rentabilitatea scăzută și gradul foarte ridicat de îndatorare sugerează provocări financiare semnificative. Cu toate acestea, compania contribuie în mod decent la valoarea adăugată.

În Botoșani, S.C. Electro-Alfa International S.R.L. activează în fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității. Compania prezintă o rentabilitate solidă și o contribuție importantă la valoarea adăugată, deși se confruntă cu un grad de îndatorare ridicat.

Județul Iași se află în topul regiunii din punct de vedere al performanței economice, cu companii mai profitabile și eficiente decât în celelelate județe, în special în domeniile farmaceutic și agroalimentar. Companiile au un grad scăzut de îndatorare și contribuții semnificative la valoarea adăugată.

Printre cele mai competitive companii cu capital autohton, fost acceptate doar cele care au capital majoritar autohton (privat sau stat), au avut o cifră de afaceri a fost mai mare de 100 milioane lei în ultimul exercițiu financiar (2022) și au depus situațiile financiare până la termenul prevăzute de lege. Alte criterii au fost și faptul că nu înregistrau credite neperformante la bănci, gradul de îndatorare (calculat ca datorii/capital) a fost mai mic de 250 % în cel puțin trei dintre ultimele cinci exerciții financiare și aveau mai mult de 20 de angajați la ultimul bilanț depus.

