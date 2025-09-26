Cinci copii cu boli asociate au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași infectați cu bacteria Serratia marcescens. Secția ATI a fost închisă

Un focar de infecții nosocomiale zguduie Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce cinci copii internați la secția ATI, având și ate comorbidități sau boli asociate, au murit în ultimele zile, în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens.

Alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie, iar conducerea unității medicale a dispus închiderea secției, scrie publicația locală 7iasi. Potrivit sursei citate, copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 8 ani și sufereau de boli grave asociate: meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

Deși primele cazuri au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat. Oficial, secția a fost închisă pentru internări abia pe 24 septembrie, după ce s-au cerut explicații conducerii spitalului și Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași.

„Ziarul de Iași” a solicitat un punct de vedere atât managerului interimar, dr. Cătălina Ionescu, cât și Direcției de Sănătate Publică Iași, însă doar DSP a transmis un răspuns.

„Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CRSP Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice. Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic. Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației.

Referitor la agentul etiologic implicat în producerea focarului de IAAM facem următoarele precizări: Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede.

În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților.

Vă asigurăm că monitorizăm cu atenție evoluția situației și că vom furniza informații suplimentare în măsura în care acestea pot fi comunicate public, cu respectarea cadrului legal”, a transmis DSP Iași.

UPDATE – Este o problemă crudă, nu trebuia să se întâmple așa ceva într-o instituție medicală nouă, așa cum este Spitalul de Copii. Este răspunsul dat de directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică, Liviu Stafie, la o întrebare adresată de subprefectul Marian Șerbescu la Colegiul prefectural care s-a ținut azi-dimineață.

Reprezentantul DSP a precizat că sunt nouă cazuri de infecție nozocomială cu bacteria Serratia marcescens dintre care care cinci s-au încheiat cu deces. Liviu Stafie a spus că ar fi fost bine să fi fost anunțată DSP mai repede, pentru ca o anchetă să fi fost inițiată rapid pentru identificarea sursei. El a adăugat că, deși jumătate dintre copiii internați sunt din afara Iașului, inclusiv de la Constanța, nu se poate spune acum care este sursa îmbolnăvirilor. „Poate fi de la mâini nespălate, de la aer condiționat, practic de oriunde. Au fost luate toate măsurile de izolare, au rămas în secția respectivă doar persoanele internate până acum”, a mai spus Liviu Stafie.

