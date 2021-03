Cinci proiecte cu finanțare europeană la Casa Corpului Didactic Iași. „O instituție cu cinci angajați, eficiență 100%”

Proiectul își propune să reducă reducă la minimum dezavantajele create de pandemia COVID -19. În zilele noastre, datorită situației create de Covid-19, procesele de educație și formare se desfășoară de la distanță, ceea ce aduce noi nevoi de învățare. Dezavantajele învățării la distanță au crescut nevoia de învățare suplimentară, de crearea de module de instruire pentru elevii cu dificultăți speciale în învățare, iar efectele acestor dezavantaje au fost observate mai mult la persoanele cu nevoi speciale de educație. Proiectul este coordonat de Turcia- Istanbul Provincial Directorate of National Education cu parteneri din Bulgaria - SDRUZHENIE YUNI PARTNERS, Spania - MEDIA CREATIVA 2020, S.L. , Portugalia - Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira și din Turcia - Anadolu University, Yeditepe University. Responsabilul proiectului este profesor metodist, Lidia Andronache.

Instituția are în derulare în acest moment 5 proiecte, după cum urmează:

- Proiectul Proiect POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, cod MySmis 146587, cod apel POCU/904/6/25, al cărui responsabil este Directorul Casei Corpului Didactic ,, Spiru Haret,, Iași, profesor Silviu Iordache. Casa Corpului Didactic ,, Spiru Haret ,, Iași este Partener Regional în cadrul acestui proiect coordonat de Ministerul Educației și Cercetării. Obiectivul general al proiectului este asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, de formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare /formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație;

- Proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, al cărui coordonator este profesor metodist, Mariana Panaite;

- PROGRAMUL “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE MECANISMUL FINANCIAR 2014 – 2021 – Casa Corpului Didactic,, Spiru Haret,, Iași a primit finanțare pentru proiectul „Democrația începe cu tine!, care se va derula în perioada 01.12.2020 – 31.05.2022, proiect al cărui responsabil este profesor metodist, Liliana Rujanu;

- PROGRAMUL “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE MECANISMUL FINANCIAR 2014 – 2021 ,,SOCIAL INCLUSION THROUGH INCLUSIVE EDUCATION " finantat prin mecanismul financiar al SEE ( 2014-2021), care este în prezent în curs de derulare, proiect coordonat de profesor metodist Constantin Hriscu.

Informatiile ne-au fost furnizate de directorul CCD ,,Spiru Haret,, Iași, prof. Silviu IORDACHE (foto sus).