Cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. Ce a însemnat FILIT 2025? „O experiență memorabilă. Suntem recunoscători”

Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a încheiat duminică, 26 octombrie, după cinci zile în care întreg orașul a virbat în ritmul literaturii. Peste 20.000 de participanți au luat parte la cele 200 de întâlniri, dezbateri și ateliere organizate în tot orașul Iași, iar alți 15.000 de spectatori au urmărit online evenimentele.

Ediția din 2025 a reunit scriitori, traducători, jurnaliști, manageri culturali, actori, muzicieni și regizori, oferind publicului ocazia de a interacționa cu nume mari ale scenei culturale internaționale. Printre invitații de marcă s-au numărat Junot Díaz, laureat al Premiului Pulitzer și câștigător a numeroase premii prestigioase, Tracy Chevalier, autoarea fenomenului editorial internațional „Fata cu cercel de perlă”, cu romane traduse în peste 45 de limbi, Michel Bussi, unul dintre cei mai citiţi autori francezi contemporani, cu zeci de milioane de volume vândute și tradus în peste 35 de limbi, și Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați regizori, scenariști de film români contemporani.

„FILIT 2025 a transformat orașul nostru în loc de întâlnire pentru sute de profesioniști ai cărții din lumea întreagă și zeci de mii de participanți în public. Cuvintele elogioase despre Iași și publicul FILIT, venite din partea unor invitați precum Tracy Chevalier sau Junot Díaz, ne fac să credem că experiența festivalului de anul acesta a fost una memorabilă. Suntem recunoscători pentru sprijinul primit din partea comunității ieșene, față de care ne-am luat un angajament, și ne bucurăm că ediția cu numărul 13 a FILIT a însemnat o adevărată sărbătoare culturală pentru atât de multă lume”, a declarat Amelia Gheoghiță, responsabilă de comunicarea și promovarea FILIT, pentru „Ziarul de Iași”.

Literatura în vremuri de război

Unul dintre momentele cele mai emoționante ale festivalului a fost prezentarea volumului colectiv „Mecanisme de apărare. 12 scriitori ucraineni în război”, un proiect editorial al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași.

Doi dintre autorii incluși în volum, Olena Herasymiuk și Pavlo Matiușa, au vorbit pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” despre experiențele lor de viață și scris din timpul conflictului armat.

Cei doi, însoțiți de alți scriitori ucraineni, au participat și la o întâlnire redacțională la sediul „Ziarul de Iași”, unde au discutat despre puterea literaturii, curaj și identitate ucraineană.

Premiul liceenilor pentru Ioanei Bâldea Constantinescu, cu romanul „Castelul din orașul meu”

Tradiționalul „Premiu al liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte apărută în 2024” a revenit Ioanei Bâldea Constantinescu pentru romanul „Castelul din orașul meu”. Distincția i-a fost înmânată pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași de Florentin Traian Ciobotaru, inspector școlar general adjunct, și Alexandra Prelipcean, elevă la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, reprezentantă a juriului tinerilor cititori.

Concursul a presupus un adevărat maraton de lectură, la care au participat 28 de elevi din 11 licee ieșene, care au analizat operele finaliste după criterii de originalitate, impact lectorial și expresivitate artistică.

În competiție au fost cinci volume recent publicate de scriitori contemporani consacrați: Ioana Bâldea Constantinescu – „Castelul din orașul meu”, Ruxandra Cesereanu – „Regii gunoaielor”, Tudor Ganea – „Vreau să aud numai de bine”, Marin Mălaicu-Hondrari – „Clandestin” și Ioana Nicolaie – „Drumul spre Soare-Răsare”.

Noutăți: Casa Young Adult

Printre premierele acestei ediții s-a numărat Casa Young Adult, un proiect dedicat adolescenților și tinerilor, organizat în parteneriat cu Iulius Group, la Palas Mall (zona Patinoar”. Spațiul a găzduit ateliere de creație, dezbateri, sesiuni de cosplay, performance-uri K-Pop și concerte ale trupelor locale Missed Call, Attica, MARS și Sour Strips.

Proiectul a oferit tinerilor un cadru interactiv pentru a explora literatura YA și fantasy, dar și teme actuale precum prima dragoste, tabu-uri și memoria istorică (inclusiv impactul comunismului).

FILIT în școlile ieșene

Componenta educativă a festivalului a adus proiectul „Scriitori în școli” în 24 de unități de învățământ din județ. Elevii din colegii și licee din Iași, Târgu Frumos și Pașcani au avut ocazia să discute cu autori, traducători și critici literari despre creație, estetică și filosofia culturii. Printre invitați s-au numărat nume cunoscute precum Veronica D. Niculescu, Ruxandra Cesereanu, Dan Coman, Tudor Ganea, Ovidiu Șimonca, Andreea Răsuceanu și mulți alții.

Un eveniment special a fost dedicat artei traducerii, găzduit de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, unde profesioniști precum James Appleby (Marea Britanie), Anita Bernacchia (Italia), Monica Cure (România/SUA), Laure Hinckel (Franța), Radosława Janowska-Lascar (Polonia) și Szonda Szabolcs (România/limba maghiară) au dezbătut despre provocările și frumusețea transpunerii textelor literare dintr-o limbă în alta.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția de anul acesta a fost sprijinită de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași și s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

