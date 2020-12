Cine a inventat lumânarea? Din ce se fabrica în trecut și ce scop avea?

Inca din jurul anilor 3000 i.Hr., in Egiptul Antic, se preparau lumanari din ceara de albine. In acea perioada cretanii foloseau si ei ceara de albine pentru fabricarea lumanarilor. In China Antica lumanarile erau fabricate din ceara arsa din seminte si insecte, indienii antici foloseau scortisoara, iar nativii din america si eschimosii foloseau un anume fel de grasime de peste.

Primele lumanari cunoscute erau create de catre chinezi, in timpul Dinastiei Qin (221-206 i.Hr.) si erau realizate din grasime de balena. In Roma Antica, in secolul I, lumanarile erau preparate din substantele unei plante. In Europa si in Orientul Mijlociu, lumanarile nu au aparut pana dupa anii 400, datorita disponibilitatii la resursele mari de ulei de masline folosit pentru lampile cu ulei. Lumanarea timpurie europeana a fost realizata din mai multe forme de grasimi naturale, seu si ceara.

Parafina a fost distilata pentru prima data in anul 1830, acest lucru revolutionand industria producatoare de lumanari, fiind un material ieftin din care se puteau produce lumanari de calitate superioara, inodore, ce ardeau intr-un mod rezonabil si curat. Distilarea kerosenului, numit si ulei de parafina, a dus la prabusirea industriei producatoare de lumanari de parafina.

Avand o ardere relativ constanta si putea fi masurata, lumanarea a fost folosita la inceput pentru a tine timpul. Lumanarile create special pentru aceste scopuri aveau masuratori marcate de-a lungul cerii, deobicei in ore.

Inainte de inventia iluminarii electrice, lumanarile si lampile cu ulei erau folosite pentru iluminat, in zonele fara electricitate fiind inca folosite in mod constant. Pana in secolul XX, lumanarile predominau in partea de nord a Europei, iar in sudul Europei in in zona mediterana predominau lampile cu ulei.

In zilele noastre, lumanarile sunt folosite in general pentru valoarea estetica si pentru parfumul lor placut.

