Cine alege ce mănâncă copiii la grădiniță? Un ONG din Valea Lupului preia controlul meniului, iar părinții cer explicații pentru alegerea firmei de catering din Miroslava

Părinți ai copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului semnalează lipsa de transparență în modul în care este asigurată hrana preșcolarilor. Aceștia acuză faptul că firma de catering Food Factory Park SRL, care deservește câteva sute de copii, a fost aleasă prin intermediul Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului, ONG ce gestionează contractul, fără implicarea efectivă a părinților și, după cum acuză unii dintre ei, cu posibile legături politice între membrii conducerii școlii și asociație. Părinții reclamă că, în ciuda numeroaselor solicitări, firma de catering nu a fost înlocuită.

Către redacția „Ziarul de Iași” a venit o sesizare semnată din partea unui grup de părinți cu privire la modalitatea de asigurare a hranei „pentru aproximativ 700 de copii” de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului, care aparține de Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului. Semnatarii sesizării au ridicat semne de întrebare cu privire la transparența și corectitudinea procesului de selecție a firmei de catering, acuzând „legături politice”.

Este vorba despre firma Food Factori Park SRL, societate care are restaurantul Papito din Parcul Industrial Miroslava, și care îi are ca asociați pe Georgiana Niță, nora lui Dan Niță, primarul comunei Miroslava, și pe Dorel Codină, fostul director al Parcului Industrial. Școala din Valea Lupului nu e singura contractată de Food Factori Park SRL, întrucât firma are contracte cu numeroase unități școlare din Iași.

Firma norei primarului din comuna vecină livrează, părinții acuză

Părinții au acuzat legături politice între partidul primarului din Valea Lupului (PNL) și cel al primarului din Miroslava, explicând că, deși ei sunt cei care suportă costurile – 27 de lei pe zi pentru meniul complet – nu au avut niciun rol în alegerea furnizorului.

„Nemulțumirea părinților este generală. Calitatea mâncării este sub așteptări, iar observațiile și solicitările noastre nu sunt luate în considerare. Deși suntem cei care suportăm costurile, nu avem niciun rol în alegerea furnizorului și niciun mecanism prin care să ne exprimăm opinia. În plus, relațiile apropiate dintre conducerea școlii și reprezentanții firmei fac imposibilă o schimbare din interior”, s-a transmis în sesizarea făcută către „Ziarul de Iași”.

Reporterii „Ziarul de Iași” au mers pe firul logic al poveștii, căutând răspunsuri la alți părinți, la școală, primărie, asociația părinților, firma de catering, Inspectoratul Școlar, dar și la alte voci din învățământul ieșean.

Directoarea școlii: „E greu să mulțumești toate gusturile”

Petronela Petrea, directoarea Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, a confirmat faptul că firma de catering Food Factory Park asigură hrana copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului, întrucât instituția nu beneficiază de bucătărie/cantină proprie. Pe motiv că „nu sunt bani de la stat”, ci din buzunarele părinților, pentru contravaloarea mesei, aceasta a explicat că nu era necesară o licitație publică, fiind organizată „o selecție de oferte de la mai multe firme” de care s-a ocupat Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului.

„Intermedierea este făcută prin asociația de părinți. Nu sunt bani de la bugetul de stat, sunt banii părinților, și atunci totul este intermediat de asociația părinților. Am mai lucrat cu firma și în anii interiori. E al treilea de când lucrăm cu aceasta. Nu are nicio legătură cu Primăria, este făcută selecția prin asociația părinților”, a declarat directoarea Petronela Petrea.

Directoarea a invocat faptul că „este greu să faci 700 de copii să fie mulțumiți, întrucât e greu să mulțumești toate gusturile”, menționând că au mai existat și alte firme care „nu au convenit părinților”.

„Asociația de părinți are niște reprezentanți. Sunt câțiva oameni care îi reprezintă. Dacă sunt 700 de copii și îi consultăm pe toți părinții, nu mai alegem niciodată firma. Noi trebuie să alegem variantele care să facă la începutul anului copiii să beneficieze de masă”, a mai precizat Petronela Petrea.

Primarul din Valea Lupului: „Asociația virează banii către firmă, fiindcă sunt banii părinților”

În urma discuției cu directoarea, primarul din Valea Lupului, Liviu Dulgheru, s-a arătat dornic să discute cu reporterii „Ziarul de Iași” în legătură cu hrana copiilor de la grădiniță. Ne-a rugat să nu facem publice aceste informații și să nu luăm în considerare sesizarea venită la adresa redacției. Motivul? „Nu sunt bani publici, sunt banii părinților”, iar școala din Valea Lupului este „proiectul său de suflet”. Ne-a spus că „firma a fost aleasă prin ONG, au primit oferte de la mai multe firme și au făcut degustări, în urmă cu doi ani sau când au început ei să colaboreze”.

„Asociația virează banii către firmă, fiindcă sunt banii părinților. Dacă era la școală, atunci școala ar fi trebui să facă licitație, dacă depășește o atribuție de contract și se sare de o anumită sumă”, a transmis primarul.

Decizii despre masa copiilor în mâinile ONG-ului părinților

Astfel, în prim plan ajunge Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, asociație care a fost prezentată ca fiind a părinților copiilor care studiază la unitatea de învățământ, dar care, în realitate, funcționează precum o persoană juridică de tip ONG în care se pare că se poate alătura oricine din comunitatea Valea Lupului. De altfel, așa se și prezintă: „Suntem Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, un ONG format din părinți, cadre didactice și prieteni din comunitate, cu misiunea de a sprijini educația copiilor noștri, elevi ai Liceului Prof. Mihai Dumitriu, din Valea Lupului, din toate ciclurile de învățământ. Dacă vrei și tu… te așteptăm în asociația noastră, ca membru voluntar”.

Și e foarte simplu să devii voluntar în asociația care ni s-a spus că a hotărât ce vor mânca preșcolarii. Pe site-ul Liceului „Profesor Mihai Dumitriu”, la secțiunea „Asociația Prietenii Școlii”, există opțiunea de a te alătura organizației. Linkul te duce către un formular Google unde trebuie să treci doar nume, prenume, telefon și email, ca mai apoi să bifezi dacă ești „părinte al unui copil al Liceului Valea Lupului”, „locuitor al Văii Lupului” sau „altele”. Mai apoi selectezi dacă vrei să fii voluntar al Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului sau nu.

În plus, Restaurantul Papito, deținut de Food Factori Park SRL, a fost și sponsor al proiectului „Cercul siguranței”, ediția 2024-2025, organizat de Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, potrivit raportului publicat pe site-ul școlii, unde „Papito” ocupă poziția a doua dintr-o listă de 19 sponsori, imediat după Primăria Valea Lupului.

Înființată în anul 2009, la inițiativa unui grup de părinți și cadre didactice, asociația are, potrivit declarațiilor președintei Gabrielei Bobu, „șapte membri – părinți și cadre didactice –, alături de 15 voluntari activi, peste 90% dintre ei părinți”. Tot ea a declarat că directoarea și directorii adjuncți nu sunt parte din asociație.

Gabriela Bobu a transmis că asociația sprijină procesul de asigurare a mesei copiilor de grădiniță din anul 2023, „prin facilitarea contractării unei firme de catering”, după ce au fost analizate mai multe oferte.

„Alegerea firmei s-a făcut pe baza mai multor oferte analizate din piață, criteriile principale fiind diversitatea și echilibrul meniurilor adaptate vârstei preșcolare, respectarea cerințelor logistice și de siguranță alimentară, prețul și menținerea acestuia pe parcursul întregului an școlar”, a precizat aceasta.

Cine decide ce mănâncă preșcolarii la grădiniță?

Totuși, cine trebuie să se ocupe de asigurarea hranei copiilor la o grădiniță cu program prelungit care nu are bucătărie/cantină proprie? Voci din învățământul ieșean contactate de reporterii „Ziarul de Iași” au explicat că ultimul cuvânt în ceea ce privește contractarea unei firme de catering este al directorului unității de învățământ, care decide alături de Consiliul de Administrație.

De ce? Pentru că, deși banii provin de la părinți, conducerea școlii este responsabilă de organizare, de asigurarea unei hrane potrivite și de siguranța copiilor cât timp se află în unitate. Atât timp cât activitatea se desfășoară în spațiul grădiniței, directorul este cel care răspunde.

Totodată, vocile din învățământul ieșean au explicat că acel contract de furnizare a hranei ar fi trebuit încheiat cu unitatea de învățământ, nu cu asociația părinților.

„Dacă o grădiniță nu are bucătărie proprie, se apelează la o firmă de catering. Sunt foarte multe criterii ce trebuie avute în vedere pentru a alege o firmă de catering. Nu este în regulă să aleagă părinții, pentru că nu părinții răspund. Dacă un singur copil face o toxiinfecție alimentară, directorul răspunde. Sunt decizii care se iau în consiliul de administrație – așa cum se decide și care e prețul, când este vorba despre o grădiniță care are cantină”, a explicat o sursă din educația ieșeană.

Un alt reprezentant al comunității educaționale ieșene a explicat că asociațiile de părinți funcționează ca ONG-uri, cu toate drepturile și obligațiile de rigoare, dar nu au puteri administrative asupra unității de învățământ public. Prin urmare, o asociație nu poate substitui autoritatea școlii și nu poate lua decizii legale în numele unității de învățământ, așa cum este contractarea firmei care asigură hrana zilnică a copiilor fără implicarea directorului.

Fără clarificări oficiale privind gestionarea hranei la grădinițele fără cantină

„Ziarul de Iași” a solicitat un punct de vedere și din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, pentru a înțelege cine este responsabil cu adevărat de asigurarea hranei preșcolarilor dintr-o grădiniță cu program prelungit care nu are cantină/bucătărie. Curiozitate care nu a fost satisfăcută de răspunsul primit, întrucât nu ni s-a explicat clar cine își asumă această responsabilitate și se ocupă de contractarea unei firme de catering pentru hrana copiilor, în condițiile în care o grădiniță cu program prelungit, prin statutul său, trebuie să asigure și mesele preșcolarilor.

Am primit o trimitere către Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) din 12 august 2024, prin art. 157, alin. 10, care precizează doar că „părinții/reprezentanții legali ai căror copii frecventează grupele cu program prelungit din unitățile de educație timpurie publice plătesc o contribuție lunară de hrană, stabilită prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinților/reprezentanților legali”.

27 de lei pe zi pentru hrana preșcolarilor

Părinții unui preșcolar achită 27 de lei pentru mâncarea pe o zi la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului. Legea nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede următoarele: „Cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice și pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale este de 22 de lei. Cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil și copiilor din creșe și alte unități de educație timpurie”.

Petronela Petrea, directoarea Liceul din Valea Lupului, a explicat pentru „Ziarul de Iași” că în cei 27 de lei este inclusă mâncarea pe o zi – mic dejun, gustare la pauza de fruct, prânzul, gustare la trezire.

„Sunt aduse la timp, sunt proaspete. Meniul pentru o zi este 27 de lei pe zi. Este făcut astfel încât să acopere și eventuale modificări de TVA de-a lungul anului. Dacă e modificată legislația ce ține de domeniul HoReCa, cei de la firmă au garantat că nu vor modifica costul”, a declarat directoarea.

Contract de catering de 400.000 de euro/an școlar

În cazul grădiniței din Valea Lupului, așa cum au transmis directoarea, primarul și chiar conducerea firmei de catering, contractul este încheiat cu Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului.

„Contractul de furnizare a serviciilor de catering este încheiat cu Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, organizație de părinți care gestionează această activitate în beneficiul copiilor. Am primit o cerere de ofertă directă din partea Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului, în baza căreia am prezentat propunerea noastră”, ni s-a răspuns din partea Food Factory Park SRL.

Și președinta asociației, și reprezentanții firmei Food Factory Park SRL au transmis ca an de început al colaborării anul 2023. Aceștia au mai spus că „numărul mediu al copiilor care beneficiază de serviciile de catering este de aproximativ 420 (calculat în baza centralizatorului efectuat pe baza prezenței în ultima săptămână)”.

Dacă ne raportăm doar numărul mediu indicat de firma de catering, respectiv 420 de copii, reiese că Food Factory Park SRL produce în jur de 400.000 de euro într-un an școlar doar de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului.

Mai exact, produc aproximativ 2.200 de euro pe zi, 11.300 de euro pe săptămână și 45.300 pe lună. Prin urmare, în nouă luni, sumele încasate de la grădiniță ajung la 400.000 de euro.

Ce reclamă unii părinți

Mai mulți părinți ne-au explicat că banii sunt virați în contul asociației, care apoi plătește firma de catering. Aceștia au mai menționat că în ciuda numeroaselor cereri și sesizări pentru schimbarea ei, firma de catering nu a fost schimbată.

„Este o firmă de catering care e de o veșnicie. Au fost vreo 200 de cereri semnate ca să fie schimbată firma. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Poate părinții au ales în urmă cu ani de zile când părea să fie totul bine cu această firmă de catering, dar în momentul în care sunt făcute cereri și sesizări, cred că înseamnă că ar trebui să se schimbe ceva”, au spus părinții.

În discuțiile purtate cu reporterii „Ziarul de Iași”, unii părinți au prezentat și cazuri concrete. De exemplu, „un părinte care a avut copilul la grădinița cu program prelungit în anul școlar 2024-2025 nu a mai lăsat copilul să mănânce sau să doarmă la grădiniță din cauza calității nesatisfăcătoare a hranei, existând frecvent probleme digestive”.

Alt părinte a semnalat probleme de siguranță alimentară, explicând că a existat o situație când a fost necesară proba de mâncare, dar aceasta nu a fost păstrată corect pentru verificări. În România, legislația impune păstrarea probelor alimentare pentru o perioadă de 48 de ore în unitățile de învățământ preuniversitar.

„Scandaluri au fost pentru că proba de mâncare nu a fost ținută 48 de ore. De la medic li s-a spus clar că este vorba despre mâncarea de la grădiniță. Noi, ca să putem gusta, nu avem voie decât dacă îi anunțăm cu 24 de ore înainte că vrem să facem asta”, a precizat un părinte.

Una peste alta, este clar că e greu să mulțumești simultan sute de părinți, și că discuții vor fi mereu. Rămâne însă neclar alt aspect, pe care pare că nu poate nimeni să-l lămurească: cine răspunde dacă vreodată calitatea hranei plătite de părinți va afecta sănătatea celor mici?

Publicitate și alte recomandări video