Cine are cel mai mare venit dintre cei care ne vor votul? Surprizele din declarațiile de avere ale candidaților la Primărie

„Ziarul de Iași” vă prezintă principalele modificări din declarațiile candidaților pentru întâiul fotoliu din Palatul Roznovanu.

Venituri de 1,2 milioane lei într-un singur an

Candidatul AUR Tudor Ciuhodaru este campionul veniturilor: anul trecut, a avut încasări de 1,2 milioane lei din două surse – Parlamentul European și Spitalul de Neurochirugie. De la PE, Ciuhodaru a declarat două indemnizații, una de 94.000 euro și cealaltă de 93.000 euro, cel mai probabil a doua reprezintă cheltuielile forfetare (diurne și sume pentru funcționarea cabinetului europarlamentar). La Neuro, veniturile acestuia s-au cifrat la aproape 270.000 lei. Activele financiare sunt de asemenea la un nivel ridicat: Ciuhodaru are în conturi 210.000 euro, 145.000 lei și 8.000 de dolari (în aceste sume sunt incluse și depozite sau fonduri de investiții sau echivalente).

Nu în ultimul rând, Ciuhodaru a declarat că a acordat împrumuturi către două persoane fizice de 250.000 lei și, în același timp, deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) atât în valută (460.000 euro), cât și în lei (400.000 lei). La capitolul bunuri, europarlamentarul a declarat patru terenuri și tot atâtea locuințe, dar toate sunt deținute în cotă parte și sunt moștenite de la tatăl său în 2017.

A crescut leafa primarului

Primarul Mihai Chirica a avut, anul trecut, o creștere salarială de peste 25%. În 2022, indemnizația acestuia era de circa 14.000 lei, iar, în 2023, a ajuns la aproape 18.000 lei. Din informațiile ZDI, în prezent, salariul net al primarului este aproape de pragul de 20.000 lei (circa 3.800 euro/lună). Față de alți ani, edilul-șef al Iașului nu a mai inclus în declarația de avere venituri din chirii, dar are în continuare în proprietate apartamentul din Independenței. La capitolul bunuri imobiliare, mai apar apartamentul soției, două terenuri pe care le are de mai mult timp în proprietate (Bârnova – 1.400 mp și Neagra Șarului – 4.200 mp) și terenul (și casa) din zona Bolta Rece care figurează pe numele fiului său cel mic. În declarația de avere apare în continuare o datorie din 2014, făcută la o persoană fizică prin acord notarial, în valoare de 100.000 lei. De-a lungul timpului, averea primarului a stârnit controverse, cu bunuri imobiliare precum: o vilă din Tudor Neculai (vila a fost donată fiicelor din a doua căsătorie, dar primarul are drept de uzufruct viager), vila în care locuiește acum (locuința din Platoul Însorit este pe numele soacrei sale) și un domeniu din Frasin, județul Suceava (proprietate care aparține firmei fratelui său). Mihai Chirica a respins controversele și a susținut că bunurile sale sunt doar cele care apar în declarația de avere.

Bodea și-a lichidat acțiuni cumpărate pe bursă

Principalul contracandidat al primarului, Marius Bodea (ADU), a cunoscut o creștere în avere în ceea ce privește activele financiare. În 2023, a deschis două conturi la BRD cu o valoare la zi de 150.000 lei, la care se adaugă 12.000 euro într-un alt cont. Valoarea contului în lei aproape s-a triplat față de sumele declarate anul trecut, în timp ce contul în euro a avut o ușoare scădere. Creșterea activelor este înregistrată în condițiile în care și-a lichidat acțiunile pe care le deținea la diverse societăți comerciale tranzacționate pe bursă. Alte modificări din declarația de avere țin de drepturi succesorale (anul trecut a decedat sora acestuia). Alături de soție, candidatul ADU deține un teren intravilan în Cârlibaba (Suceava) cu o suprafață de aproape 3.000 mp (teren achiziționat în 2022). Indemnizația de la Parlament i-a rotunjit veniturile anul trecut cu peste 13.000 lei/lună (net), dar în această sumă nu sunt incluse și cheltuieli forfetare.

Candidatul PSD a avut venituri de 500.000 lei

Bogdan Balanișcu, candidat PSD, a avut anul trecut venituri de aproape 500.000 lei din trei surse: restituirea unui împrumut (236.000 lei), dividende (140.000 lei) și salariul de secretar de stat la Ministerul Mediului (circa 120.000 lei). Balanișcu deține firma Radman Corporation SRL (reparații mașini). La capitolul bunuri, declarația de avere a social-democratului nu a suferit modificări față de anii anteriori, el având în proprietate două terenuri (sub 500 mp), o vilă și trei autoturisme.

Donații de 300.000 lei în contul unui candidat

La active financiare, candidata România ECO Cosette Chichirău a declarat 1,7 milioane lei, dar cea mai mare parte din această sumă (peste 80%) reprezintă plasamente pe piața bursieră sau conturi pe plaforme de tranzacționare criptomonede. În conturile din instituțiile bancare „tradiționale”, ea a declarat circa 300.000 lei. Chichirău a dat un avans de 64.000 euro pentru achiziția unui apartament și a acordat un împrumut în nume personal (25.000 lei) Asociației Centrul de Știință Aleodor, aspecte care au apărut și declarații anterioare. Chichirău este și singurul candidat care a declarat deja ce donații a primit pentru actuala campania electorală: 300.000 lei, de la două persoane fizice, bani care vor fi, în final, decontați de stat. Candidata România ECO conduce un Audi Q3 (din 2021) și nu are în proprietate terenuri sau apartamente. Anterior, ea a deținut un apartament în SUA, unde a locuit o bună perioadă de timp, locuință pe care a vândut-o în primăvara anului 2021 pentru suma de 540.000 de dolari.

Blăjuț: acțiuni sau părți sociale în valoare de aproape 5 milioane lei

La funcția de primar mai candidează Viorel Blăjuț (PSI), Mihail Pintilei (PUSL), Cătălin Abălașei (Pro România) și Ioan Buduroi (LEU). Blăjuț, fost deputat, deține companiile Iasisting SRL și BVI Holding. La a doua societate menționată, Blăjuț a acordat un împrumut în nume personal de 4,4 milioane lei. El are mai are acțiuni sau părți sociale în valoare de aproape 5 milioane lei, cea mai cunoscută firmă a acestuia fiind Iasisting SRL. Fostul parlamentar deține peste 25 hectare pe raza comunei Miroslava (teren agricol și fond forestier) și are în proprietate o casă de vacanță.

Cum stau la capitolul avere restul candidaților

Fostul fotbalist Cătălin Abălașei (Pro România) este lector universitar la TUIAȘI, ceea ce i-a adus un venit, anul trecut, de 78.000 lei. Mihail Pintilei (PUSL) este fost consilier local din partea PSD, iar veniturile sale de anul trecut au provenit din pensia de militar (circa 80.000 lei). În cazul lui Ioan Buduroi (LEU), declarația de avere nu este încă publică pe portalul Agenției de integritate.

