Cine are grijă de banii noştri?

Consiliul Local Iaşi a aprobat luni alocarea unor sume consistente sportului local. 6 744 406 lei vor merge către Politehnica Iaşi, 500 000 de lei spre rugby, câte 350 000 lei vor primi fotbalul feminin şi handbalul feminin, 300 000 de lei se vor duce la baschet masculin, 35 000 lei la minifotbal, iar 28 000 lei îi vor reveni lui Vlăduţ Simionescu, judoka la CS Politehnica, care a mai primit în acest an 20 000 de lei. Cu excepţia ultimei situaţii, toate alocările de bani ridică semne de întrebare: cine va cheltui un buget total de aproape 1,7 milioane euro?

La Poli, situaţia e incertă, neştiindu-se cine va conduce clubul în viitor. Asociaţii şi, totodată, membrii Consiliului Director au anunţat că pleacă mâine, preşedintele executiv Ciprian Paraschiv aşteaptă decizia de concediere, după ce nu a mai condus, practic, de câteva luni bune, iar certitudini la capitolul viitorilor conducători nu au apărut. În plus, zvonurile apărute pe la colţuri legate de cei care vor gestiona cele peste 1,4 milioane euro aprobate nu fac altceva decât să îngroaşe corul îngrijoraţilor. Acesta este deja consistent, riscul ca suma amintită (care e cu 0,5 milioane euro mai mare decât cea alocată anul trecut, când echipa era în Liga I) să fie risipită fiind semnalat deja.

Neclare sunt şi situaţiile de la celelalte sporturi. Cum echipele de rugby masculin, handbal feminin şi baschet masculin nu mai există, nu s-a anunţat cine va gestiona cei aproape 230 000 de euro de la municipalitate şi care va fi strategia renaşterii. Nici la minifotbal, unde există multe echipe pe plan local, nu se ştie exact cine va beneficia de bani şi pe baza căror criterii.

Un subiect aparte în şedinţa CL a fost fotbalul feminin, controversele apărând încă din momentul votului. Deşi în Palatul Roznovanu s-a spus că cea mai bună echipă din România are un buget anual de 100 000 de euro şi că alte echipe au bugete de 5 000 de euro pe an, consilierii au aprobat să dea peste 70 000 de euro din banii ieşenilor acestei ramuri. Cum suma e doar pe jumătate de an, rezultă, teoretic, cel mai mare buget din România la fotbal feminin. Asta în condiţiile în care, la ora actuală, Iaşi are o echipă de fotbal feminin, Navobi, care a încheiat campionatul pe ultima poziţie într-o serie a Ligii a II-a, Iar în public nu s-a prezentat niciun proiect, nu s-a spus cine va avea responsabilitatea cheltuirii banilor publici.

Trăgând linie, dacă nu a fost în stare să aloce toţi banii pentru sport abia după prezentarea unor proiecte clare, transparente, bazate pe realităţile existente, cu obiective asumate, Consiliul Local este obligat măcar să vegheze cu maximă atenţie pe mâna cui va da sumele amintite şi ce se va face cu fondurile primite din bugetul oraşului.