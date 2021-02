Cine este investitorul anului 2020 și ce proiecte are la Iași (P)

Proiectul va fi pus în practică de Prime Kapital, investitor, dezvoltator și operator imobiliar cu reputație solidă în Europa Centrală și de Est, care a fost desemnat ”Investitorul anului” în cadrul prestigioasei gale SEE Real Estate Awards 2020. Compania care va construi cel mai cool cartier din Iași are peste 40 de dezvoltări și reamenajări finalizate în regiune în ultimii 12 ani.

Din portofoliul comercial al Prime Kapital în România fac parte obiective de anvergură, între care se numără centrele comerciale Militari Shopping, Atrium Mall, Baia Mare Value Centre, Roman Value Centre, DN1 Value Centre, Dâmbovița Mall și Zalău Value Centre. Recunoscută pentru calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a proiectelor sale, Prime Kapital are la această oră, pe lângă Silk District, numeroase proiecte importante în dezvoltare: Mall Moldova, Argeș Mall, Prahova Value Centre, Sepsi Value Centre, Bârlad Value Centre, Alba Iulia Value Centre, Marmura Residence și Avalon Estate, ultimele două fiind complexe rezidențiale din București.

Prime Kapital, în parteneriat cu MAS Real Estate, își autofinanțează toate proiectele iar sumele plătite drept avans de către clienți sunt protejate, nefiind folosite pentru finanțarea lucrărilor. Prime Kapital are performanțe și din punct de vedere al resurselor umane. Compania are 200 de profesioniști de top din domeniul imobiliar, care îmbină competențe interdisciplinare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor până la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților.

Priceperea echipei Prime Kapital a făcut ca proiectul propus Iașului, Silk District, să primească distincția de ”Cel mai bun concept nou” în cadrul Galei Profesioniștilor în Imobiliare 2019. Rezultatul a fost posibil după o muncă susținută, analize îndelungate, inclusiv numeroase întâlniri cu persoane interesate de zona rezidențială, antreprenori și companii multinaționale prezente în Iași, în urma cărora au fost identificate nevoile exacte ale comunității locale.

Profesionalismul specialiștilor Prime Kapital va putea fi verificat și în prima etapă a vânzărilor apartamentelor din cartierul Silk District, care va fi lansată în această lună.

Detalii legate de modul de achiziție a apartamentelor din complexul Silk District pot fi găsite pe pagina de contact a site-ului silkdistrict.ro. Prețurile beneficiază acum de reduceri de tip Early Bird.