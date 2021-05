Cine este viceprimarul care nu a votat bugetul Capitalei

Din declaraţia de avere a lui Horia Tomescu rezultă că familia sa a trăit cu sub 1.600 lei pe lună un an întreg. În anul 2019, susţine că a câştigat 9.352 de lei din servicii medicale, în medie 770 lei/lună. Soţia lui a câştigat 9.587 de lei într-un an, adică 790 lei/lună. Viceprimarul USRPLUS, Horia Tomescu, a anunţat că partidul pe care îl reprezintă nu votează bugetul Capitalei, deoarece nu este unul realist.