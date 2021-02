Cine recunoaște podul? Imagine realizată în Iași, în iulie 1941

Încercând să răspundă la întrebarea ”cine recunoaște podul”, ieșenii au dat diverse răspunsuri care localizau poduri fie actuale, fie distruse de-a lungul Bahluiului.

”Pod Trancu”, ”Podul de Lemn”, ”Nu pare a fi Podu Trancu, caci palatul culturii se vede din fata. Pare a fi un vechi pod, aflat pe locul Podului de lemn”, ”Pare a fi in zona podul de piatra”, ”Intre Podul de Piatra si Podul Rosu era un pod de lemn,cred ca despre el e vorba !!”, ”N are cum sa fie un Cantemir, e prea departe palatul, posibil pod peste Bahlui in zona Alexandru-Podu de piatră actual”, sunt câteva din răspunsurile date de ieșeni.

Bogdan Stanescu pare să elucideze ”msiterul”: Dupa cum au spus si unii interlocutori mai sus este un pod de lemn aflat intre fostul pod de lemn din Cantemir si Podul de Piatra, undeva unde este acum teava de gaz. Se poate observa asta dupa unghiul din care se observa Palatul.

Laurențiu Radvan a confirmat și el cu o poză: ”După ce au dărâmat podul treceam pe țevi!”