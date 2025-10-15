Cine s-a aflat în tribuna oficială de hramul Sfintei Parascheva: de la șefi ai administrației locale la vedete TV precum Denise Rifai

Invitați să participe ieri la săvârșirea Sfintei Liturghii de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, în tribuna oficială s-au aflat numeroși politicieni, parlamentari și aleși locali, șefi de instituții, oameni de afaceri.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost încadrat de președintele Senatului, Mircea Abrudean, și de prefectul Constantin Dolachi. Au fost prezenți și cei doi subprefecți de Iași, Marian Șerbescu și Felix Guzgă. În schimb, locul rezervat ministrul Justiției, Radu Marinescu, a rămas gol. Consiliul Județean a fost reprezentat de cei doi vicepreședinți, Marius Dangă și Sorin Afloarei, șeful CJ fiind la Bruxelles în aceste zile, unde participă la evenimente prevăzute în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor.

Coaliția a rezistat în fața Sfintei Parascheva

În tribună au luat loc de asemenea parlamentari de la aproape toate partidele politice, inclusiv cei care ajung mai rar la Iași, precum deputatul de Iași Alexandru Rafila. La ceremonia religioasă au asistat și cei doi viceprimari, dar și consilieri locali și județeni, primari – precum Stelian Turcu de la Lețcani, oameni de cultură, profesori universitari, dar și oameni de televiziune precum prezentatoarea Denise Rifai.

Slujba arhierească a fost oficiată începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan, în dreptul Catedralei. Atmosfera a fost plină de pace și lumină, întreținută de corurile „Sanctus” și „Chivotul” ale Catedralei Mitropolitane din Iași, ale căror cântări au răsunat pe Pietonalul Ștefan cel Mare.

Potrivit estimărilor, aproximativ 32.000 de oameni au participat la Sfânta Liturghie, alături de peste 25 de preoți veniți din țară și din străinătate.

În cadrul slujbei, IPS Teofan a adresat un cuvânt special pelerinilor veniți din toată țara. Înaltpreasfințitul a adăugat că pelerinii ne oferă lecții de curaj, entuziasm și, mai ales, de iertare, prin felul în care își trăiesc credința și se întorc acasă „îmbogățiți sufletește și cu putere să poarte crucea vieții mai departe, cu smerenie, nădejde și curaj.”

