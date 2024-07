Cine sunt cei șapte elevi ieșeni cu media 10 la Evaluarea Națională. Trei dintre ei provin de la școli private

Ca în fiecare an, „Ziarul de Iași” realizează un material despre decariștii ieșeni. Am luat legătura cu directorii celor 4 unități de învățământ din municipiul Iași și am discutat cu cei 7 elevi. Elevii de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Școala Gimnazială „EuroEd” și Colegiul „Richard Wurmbrand”, care au obținut media 10 la examen, sunt și șefi de promoție la școlile unde au studiat.

Cei mai mulți dintre ei știu deja ce liceu și ce specializare își doresc să urmeze, iar unii au schițată traiectoria și pentru anii de facultate. Patru vor la matematică-informatică, iar doi la științe ale naturii, întrucât speră să studieze la Facultatea de Medicină.

O parte dintre zeciști au renunțat la pasiuni pentru a se concentra pe Evaluarea Națională și au apelat, pe lângă orele de la școală, și la meditații particulare pentru pregătirea celor două probe de examen.

Doi decariști la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași

Bianca Luchian și Maria Teodora Zosin sunt zecistele de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, ambele fiind și șefe de promoție ale unității de învățământ.

Bianca Luchian ne-a explicat că media 10 pe care a obținut-o la Evaluarea Națională reprezintă mai mult decât o simplă notă. S-a pregătit pentru acest examen de la începutul clasei a VIII-a, însă munca depusă încă din clasa a V-a a ajutat-o să își însușească toate informațiile necesare.

„Această notă a însemnat o mare bucurie, dar cred că este mai mult decât o notă. Mi se pare că este o dovadă a faptului că în momentul în care îmi propun ceva pot să reușesc. Această notă mi-a dat încredere în forțele proprii și mă motivează să continui să muncesc la fel de mult și în anii următori. A fost un an greu, în care am făcut câteva sacrificii. De exemplu, am învățat și am aprofundat anumite cunoștințe, în loc să fac alte activități care îmi fac plăcere sau care mă satisfac pe termen scurt. Sunt mulțumită că aceste eforturi au dat roade și am ajuns în acest punct!”, a declarat Bianca Luchian.

În gimnaziu, Bianca a participat la Olimpiada de Limba română și a ajuns la etapa națională în clasele a VII-a și a VIII-a, când a obținut Premiul al III-lea, respectiv Mențiune. Chiar dacă nu este hotărâtă în privința liceului pe care îl va alege, eleva, care și-a descoperit recent pasiunea pentru dans, știe că vrea să urmeze specializarea matematică-informatică.

Media 10 la Evaluarea Națională a luat-o prin surprindere pe Maria Teodora Zosin. Se aștepta la note mari, însă nu la nota 10 la ambele materii.

„Pentru mine, media 10 la Evaluarea Națională reprezintă o recompensă pentru toată munca pe care am depus-o în acești ani. Este o bucurie pentru mine! Mă așteptam să iau o notă mulțumitoare, dar nu să fie 10 la ambele materii. Am făcut foarte multe teste și m-am pregătit acolo unde nu mă simțean foarte încrezătoare în mine. Nu am făcut pregătire, am reușit numai cu ajutorul profesorilor de la clasă”, a transmis Maria.

În clasa a VII-a, eleva de la Colegiul „Emil Racoviță” a participat la Olimpiada de Limba română, iar în clasele a VII-a și a VIII-a, la Olimpiada de Limba engleză, ultima dată obținând și un premiu. Liceul își dorește să îl continue la Colegiul Național „Emil Racoviță”, la specializarea științe ale naturii.

Pe lângă planurile pe care ne-a dezvăluit că și le-a făcut în ceea ce privește Facultatea de Medicină, Maria Teodora Zosin ne-a spus cât de mult îi place să cânte la pian.

„Am mai făcut cursuri de pian când eram mică și am reînceput în urmă cu 2 ani, de la începutul clasei a VII-a. Îmi oferă o stare de bine și mă relaxez atunci când cânt! Două dintre piesele mele preferate sunt «Preludiul în Do Minor» de Rahmaninov și «Mariage d’Amour» de Paul de Senneville”, a adăugat Maria.

Despre rezultatele obținute de absolvenții Colegiului la Evaluarea Națională, directoarea Mihaela Pîrpîlă-Gotcu a spus că reprezintă o obligație de a menține un standard înalt al calității educației în școală.

„Rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu ai Colegiului Național „Emil Racoviță” la Evaluarea Națională 2024 ne bucură în mod deosebit. Ele sunt o confirmare a mai multor aspecte și, în același timp, o provocare de a fi «mereu mai buni», atât elevii, cât și noi, cadrele didactice. Din cei 94 de candidați la evaluarea națională, 2 elevi au obținut media 10, 4 elevi au obținut nota 10 la limba și literatura română și 12 de elevi au obținut nota 10 la matematică. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că jumătate dintre elevi, 47 mai exact, dintre cei 94 de candidați, au obținut medii peste 9,50, iar 40%, adică 38 de elevi dintre cei 94 de candidați, au obținut medii între 9,00 și 9,49. 90% din absolvenții de gimnaziu ai Colegiului Național «Emil Racoviță» au obținut medii peste 9”, a precizat directoarea.

Doi zeciști la Colegiul Național din Iași

Cei doi elevi de la Colegiul Național din Iași, care au obținut medie maximă la Evaluarea Național, sunt Ștefan-Constantin Harnagea și Iasmina-Georgiana-Ema Ciocan. Amândoi își doresc să urmeze anii de liceu tot la Colegiul Național, la specializarea matematică-informatică.

Ștefan-Constantin Harnagea ne-a explicat că, deși la Matematică se aștepta la nota 10, la Limba română a fost luat prin surprindere.

„Mă bucur că am reușit să obțin această medie! Nu mă așteptam! Pentru mine, media 10 demonstrează că am muncit pentru a obține acest rezultat. La Matematică, mă așteptam la nota 10, însă la Limba română, deși am văzut că nu am greșit la gramatică, mă așteptam la mai puțin. Mă bucur foarte mult și îmi dau seama că atunci când muncești ai rezultate. Noi am lucrat la școală, la nivel înalt, cu doamna noastră profesoară de limba română, dar și la matematică cu dirigintele de la clasă. Eu la începutul clasei a VIII-a am mers la Centrele de Exelență ale ambelor materii, am lucrat acasă, am făcut teste, dar am mers și la pregătire”, a spus elevul de la Colegiul Național.

Lui Ștefan îi place să joace șah, însă cât timp s-a pregătit pentru Evaluarea Națională a renunțat la pasiunea pe care o are încă din copilărie. „Am început să joc mai serios în timpul pandemiei, când am stat acasă. După ce am terminat examenul, imediat ce am ajuns acasă de la proba la Matematică, am scos tabla de șah și am început să fac probleme”, a completat tânărul.

Pe Iasmina Georgiana Ema Ciocan, zecistă a Colegiului Național, a încântat-o gândul că media 10 le acest examen îi oferă posibilitate de a alege orice liceu își dorește.

„Mă bucur că în sfârșit am avut parte de un rezultat palpabil, după foarte multă muncă. Media 10 la Evaluarea Națională înseamnă libertatea de a alege orice liceu doresc, ceea ce reprezintă foarte mult pentru mine”, a transmis Iasmina.

În gimnaziu, eleva a avut mai multe participări și premii la etapele județele ale Olimpiadei de Limba română și Olimpiadei de Limba engleză. În clasa a VIII-a a ajuns la etapa națională a Olimpiadei de Limba engleză. Pe lângă aceste pasiuni, Iasminei Ciocan îi place să joace tenis. A făcut performanță în copilărie, însă în ultimul an de gimnaziu a renunțat pentru a se pregăti de examen.

„Suntem foarte bucuroși pentru rezultatele elevilor noștri, atât pentru cei doi zeciști, cât și pentru rezultatele tuturor celorlalți elevi. Avem foarte mulți elevi cu medii peste 9,50. Este un efort de echipă. Este vorba despre copiii care s-au mobilizat, îndrumarea colegilor mei, profesorii de la Colegiul Național, dar și despre sprijinul emoțional al familiei care a fost alături de acești copii. Așteptăm rezultatele finale, după contestații, și ne place să credem că foarte mulți dintre ei vor continua studiile la Colegiul Național”, a declarat directoarea Colegiului Național din Iași, Elena Calistru.

Școala Gimnazială „EuroEd” are doi decariști în acest an

Ioana Bușaga și Antonia Leon, ambele șefe de promoție, sunt elevele de la Școala Gimnazială „EuroEd” care au luat „10 pe linie” la Evaluarea Națională. Amândouă își doresc să ajungă la specializarea matematică-informatică la Colegiul Național din Iași.

Ioana Bușaga ne-a mărturisit că, deși examenul nu i s-a părut greu, îi era frică de modul în care vor corecta profesorii, iar media maximă pe care a aflat-o miercuri, 3 iulie, a fost o surpriză pentru ea.

„A fost destul de neașteptat pentru mine să obțin media 10, fiindcă știu că la Evaluarea Națională, chiar dacă nu este greu examenul în sine, corectorii pot căuta nod în papură, caută și cele mai mici greșeli. Mă așteptam să iau o notă mare, dar nu «10 perfect». Prima dată când am văzut, m-am blocat, și am verificat codul de trei ori până să conștientizez că sunt eu. Toată ziua am fost în al nouălea cer! M-au ajutat profesorii de la clasă, pentru că ne-au dat periodic simulări pentru a ne evalua și a vedea unde ne aflăm în momentul respectiv. Totodată, mereu când am avut întrebări, aceștia au fost prezenți și mi-au răspuns de fiecare dată”, a menționat absolventa Școlii „EuroEd”.

Ioana face karate de 9 ani, iar de anul tercut este campioană europeană la Karate Tradițional Shotokan 2023. Totodată, a obținut premii naționale și județene la chimie în cadrul Concursului Național de Chimie „Lazăr Edeleanu”.

Antonia Leon, a doua decaristă de la Școala Gimnazială „EuroEd”, este încântată că media 10 de la Evaluarea Națională o ajută să demonstreze că pot exista rezultate bune și la școlile private.

„Prin această medie de 10 mi-am demonstrat, în primul rând mie, că pot să ajung la o astfel de performanță, iar, în al doilea rând, am reușit să arăt că și la școlile private se pot obține rezultate remarcabile. M-am pregătit mult la școală, împreună cu ceilalți colegi, făcând multe modele de subiecte și dând simulări în clasă, dar am lucrat destul de mult și individual, ca să fixez toate informațiile”, a precizat tânăra.

Antonia are în palmaresul său Premiul I pe țară în cadrul Concursului Național de limba chineză „Confucius Cup” 2024. Totodată, a obținut Mențiune la Olimpiada Județeană de Matematică, în clasa a VII-a, și a participat la numeroase concursuri de limbă chineză. Anul acesta a ajuns la etapa internațională a concursului „Junior Cultural Ambassador”, iar cea mai mare pasiune a sa este muzica, întrucât face canto, pian și chitară.

Directoarea Școlii „EuroEd”, Carmen Antoniță, a transmis, la rândul său, câteva cuvinte despre performanța celor două eleve. Aceasta a precizat că ele au un coeficient de inteligență peste 140, conform testului Raven, care este „cel mai celebru test folosit pentru măsurarea inteligenţei, măsurând factorul G, adică inteligenţa generală, nivelul de dezvoltare mentală”.

„Ne mândrim cu generația de clasa a 8-a de anul acesta a Școlii Gimnaziale EuroEd. Elevi competitivi cu ei înșiși și însetați de cunoaștere, demonstrând performanțe remarcabile în multiple domenii. La Evaluarea Națională 2024 două eleve au obținut media 10, fiind și șefele de promoție ale acestui an. Raportând-ne la numărul total de elevi, avem 8 elevi cu medii peste 9,50 și un singur elev cu media sub 9. Media clasei este peste 9,50. Mulțumim celor doi profesori, de Matematică și Limba și literatura română, Marius Pașa și Lucreția Pascariu, care cu dedicare și profesionalism creează prin Școala Gimnazială EuroEd un mediu caracterizat de performanță academică care nu înlocuiește, ci completează ofertele educaționale din învățământul ieșean. Felicitări dragi elevi, ne mândrim cu voi toți! Suntem convinși că ne veți face cinste oriunde veți merge!”, a declarat directoarea.

Daria, decarista Colegiului „Richard Wurmbrand” din Iași

Eleva de la Colegiul „Richard Wurmbrand” care a obținut media 10 la Evaluarea Națională este Daria-Ioana Crăciun, totodată și șefă de promoție.

„Mă simt împlinită, având în vedere că am muncit atât de mulți ani pentru acest rezultat. Chiar mă bucur că am reușit această performanță! La matematică poate mă așteptam, dar la limba română credeam că voi lua 9,80, pentru că la literatură există și posibilitatea unor exprimări greșite. Înseamnă foarte mult pentru mine această performanță, pentru că astăzi pot să văd care este rezultatul muncii mele încă din clasa pregătitoare”

În continuare, Daria își dorește să rămână la Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași, la specializarea științe ale naturii. Vrea să obțină aceeași performanță și la liceu, iar apoi se va pregăti pentru Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, întrucât, spune ea, de mică visează să devină medic.

„Îmi place să îi ajut pe cei din jur și încă din clasa a V-a am observat că ador biologia, că vreau să descopăr lucruri despre viață și cum funcționează organismul. Totodată, îmi place și chimia și am luat Premiul al III-ea la etapa națională a Concursului de Chimie «Lazăr Edeleanu» din acest an”, a declarat Daria-Ioana Crăciun.

„Daria-Ioana Crăciun este o elevă remarcabilă, care a demonstrat la examenul de Evaluare Națională un nivel înalt de cunoștințe și perseverență. Daria este un lider înnăscut, capabilă să îi inspire pe cei din jurul ei. În situații de criză, se dovedește a fi un foarte bun mediator, căutând mereu cele mai bune soluții pentru binele tuturor. Spiritul ei chibzuit și onest au fost esențiale în luarea celor mai bune decizii, atât în plan academic, cât și în relațiile interpersonale. Această combinație de abilități și calități face din Daria un model de urmat pentru colegii ei și un exemplu de excelență și integritate”, a transmis directorul Colegiului „Richard Wurmbrand” din Iași, Cristian Lucaci.

Numărul zeciștilor a scăzut

La nivel național sunt 65 de elevi care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2024, înainte de contestații. Anul trecut au fost 429 de zeciști, iar în urmă cu doi ani au fost 221. Față de anul 2023, numărul decariștilor a scăzut cu 84%.

În acest an, cele mai multe medii de 10 sunt în municipiul București (28). Urmează județul Iași, cu 7 de medii de 10, și Clujul, cu 6 medii maxime. Trebuie menționat că în județul Iași au susținut ambele probe 6.739 de elevi, față de Cluj unde au fost prezenți numai 5.112. În anul 2023, în județul Iași au fost 28 de medii de 10 după afișarea rezultatelor inițiale, iar numărul a crescut la 32 după publicare rezultatelor finale.

Premii pentru zeciștii din acest an

Consiliul Local (CL) a alocat un buget de 100.000 lei pentru premierea elevilor care obțin media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Zeciștii vor primi premii în bani, alături de cărți, diplome și coronițe, alături de plachete personalizate cu numele și menționarea rezultatul. De asemenea, vor fi recompensați, simbolic, și profesorii disciplinelor de examen și directorii unităților școlar, conform hotărârii plenul CL.

