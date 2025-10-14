Cine sunt cei trei preoţi cu mulţi copii care au primit distincții de la IPS Părinte Teofan, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, oferă distincţii speciale unor familii de preoţi cu numeroşi copii.

Evenimentul are loc astăzi, la finalul Sfintei Liturghii oficiate pe podiumul din curtea Ansamblului Mitropolitan din Iaşi. Trei familii de preoţi, care cresc fiecare între 10 și 12 copii, au fost invitate pe scenă și premiate în semn de recunoaștere pentru dăruirea și exemplul lor creștin.

Iată care sunt familiile care au primit astăzi aprecierea pentru jertfelnicia şi, totodată, binecuvântarea de a avea mulţi copii:

Familia preotului Dumitru Lazăr

Pr. Lazăr Dumitru, paroh la Parohia Podoleni, Protopopiat Roznov – a primit Distincţia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”;

Prezbitera Adina Valentina Lazăr, profesor titular de limba şi literatura română (actualmente în concediu de creștere copil) – a primit Distincţia pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, Mitropolitul Moldovei;

Copiii familiei Lazăr doresc să studieze medicina, arhitectura, sunt pasionaţi de muzică (pian, chitară şi voce), având împreună numeroase prestaţii. Aceştia sunt:

Anastasia-Ioana (18 ani), Colegiul National „Petru Rareș” Piatra Neamț; Ecaterina (16 ani), Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț; Parascheva (13 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni; Andrei (12 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni; Iustinian (10 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni; Veronica (8 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni; Natalia (6 ani), Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Podoleni; Elena (5 ani), Grădiniță; Maria (3 ani), în brațele mamei; Anisia (1 an si 4 luni), în brațele mamei.

Familia preotului Ionuț-Alexandru Figher

Pr. Ionuț-Alexandru Figher, paroh la Parohia Frenciugi, Protopopiatul 3 Iași – a primit Distincţia „Crucea sârbească”;

Prezbitera Ionela Figher, asistent social, însă de la primul copil, din 2009 (de 15 ani), este în concediu de creștere copii – a primit Distincţia pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, Mitropolitul Moldovei;

Copiii familiei Figher sunt participanţi cu premii sau menţiuni la olimpiadele de matematică şi religie. Sunt pasionaţi de informatică, matematică, desen, şah şi muzică (instrumente şi voce). Aceştia sunt:

Ecaterina (16 ani), Liceul „Nicolae Iorga” Negrești; Ștefan (15 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești; Maria (13 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești; Vasile (12 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești; Filofteia (10 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești; Petronia (8 ani), Școala generală „Mihai David” Negrești; Nectaria (6 ani), clasă pregătitoare; Elisabeta (4 ani), Grădinița „Prichindelul”, Negrești; Teodosia (3 ani), Grădinița „Prichindelul”, Negrești; -11. Gheorghe și Dumitru (1 an). Gemeni, născuți pe 12 octombrie!

Familia preotului Liviu Popescu

Pr. Liviu Popescu, preot slujitor la Parohia Voinești, Protopopiatul 3 Iași – a primit Distincţia „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”;

Prezbitera Beatrice-Daniela Popescu, profesor de religie (recent întoarsă la catedră, după o perioadă de concediu pentru creșterea copiilor) – a primit Distincţia pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, Mitropolitul Moldovei;

Copiii familiei Popescu sunt participanţi la concursuri literare internaţionale, pasionaţi de sport (fotbal şi rugby) şi fac foarte mult voluntariat. Aceştia sunt:

Anastasia (21 ani), Facultatea de Asistență Medicală, din cadrul UMF Iași; Iustina (20 ani), Facultatea de Nutriție şi Dietetică, din cadrul UMF Iași; Nicolae (19 ani), Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Maria (17 ani), Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași; Parascheva (15 ani), Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași; Ioana (14 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași; Efrem (12 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași; Nectarie (10 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași; Luca (9 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași; Mina (7 ani), Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Iași; Serafim (5 ani), grădiniță; Irina (3 ani).

