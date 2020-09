Cine sunt influencerii din "garnitura noua" de la Antena 3 si Sputnik, folositi ca unelte ale linsajului mediatic in campania electorala pentru Bucuresti

In lipsa unei dezbateri publice intre toti candidatii la Primaria Capitalei, campania electorala s-a mutat la televiziunile "de trib", unde in ultimele zile dezinformarea pare sa fi atins paroxismul. Astfel, dupa modelul brevetat cu succes impotriva DNA-ului si a fostei sefe Laura Codruta Kovesi, televiziunile Romania TV sau Antena 3, precum si publicatia propagandei ruse, Sputnik.md, practica seara de seara un adevarat linsaj mediatic indreptat, in mod special, impotriva candidatului PNL/USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan.

Cu interventii in direct din partea actualului primar, Gabriela Firea, cu pauze publicitare pline de clipurile Primariei Bucuresti, emisiuni din prime time precum Sinteza Zilei au facut apel la noua garda de influenceri, sau analisti politici, asa cum sunt ei prezentati.

Noile vedete, precum Dana Budeanu sau Oana Lovin, cu un background in fashion sau video-chat, poarta noul mesaj al televiziunii condamnatului penal Dan Voiculescu, dupa ce si-au castigat popularitatea prin propagarea unor conspiratii cu privire la actuala pandemie de COVID-19 sau prin protestul fata de restrictiile sanitare.

Organizatia ActiveWatch a reactionat, printr-un comunicat de presa, la derapajele Antena 3 referitoare la pozitionarea fata de campania electorala.

"Am consemnat o premiera in "campania electorala" televizata: candidatei Gabriela Firea i-a fost acordat, in direct, dreptul la replica pentru niste afirmatii pe care le facuse candidatul Nicusor Dan intr-o conferinta de presa ce avusese loc cu multe ore inainte de interventia doamnei primar. Dar asta a fost cea mai mica problema a emisiunii Sinteza Zilei. Timp de o ora si jumatate, candidatul Nicusor Dan a fost anchetat, judecat si executat, fara sa fie audiat, intr-un stil de mult consacrat de Antena 3 (si copiat cu mai putin succes de alte televiziuni de trib)", se arata intr-un comunicat al organizatiei non-guvernamentale ActiveWatch cu privire la emisiunea Sinteza Zilei din 15 septembrie. Sanctionata in mod repetat, desi tardiv, de catre CNA, Antena 3 a continuat in toata aceasta perioada modelul clasic de emisiuni.

