Cine sunt marii ”războinici” împotriva vaccinului: au gură mare pe Facebook, anonimi când li se cere o poziție publică, asumată

Reporterii turnulsfatului.ro au stat de vorbă cu sibienii care pe rețelele de socializare se pronunță clar împotriva vaccinului anti COVID. Niciunul din cei cu care am vorbit nu vrea să-i apară numele într-un text legat de coronavirus. Unul dintre ei, un preot, a explicat că pentru a vorbi, are nevoie de acceptul Mitropoliei Ardealului. Altul, cu studii juridice și economice spune că ideile sale se găsesc pe pagina sa de Facebook și se adresează grupului său de prieteni. O altă persoană spune că aceste opinii nu le discută în spațiul public pentru că țin de intimitatea sa.

”Eu nu sunt 100% să nu mă vaccinez, asta să nu se înțeleagă, dar în niciun caz cu cel de la Pfizer”

”Vreau să întreb pe cei care îl acuză pe I.P.S. Teodosie, că încalcă legea: Dacă acum 30 de ani, se respecta legea, mai cădea Comunismul? Așa că lăsați-o mai "moale", cu "sfidarea legii". Legea e lege, până când îmi îngrădește LIBERTATEA. Dincolo, e DICTATURA”, scrie pe pagina sa de Facebook un preot sibian. ”Iată de ce NU CRED, în paranghelia numită COVID, și în niște așa zise "Organisme Internaționale", cică, preocupate de sănătatea noastră. Bolnavi de cancer în România 2018: 83.461. Decedati de Cancer 2018 50.902. Aprox 63%. NICIUN VACCIN. Bolnavi de Covid România 2020: 630.000. Decedați de Covid România 2020: 15.000. Aprox 2,5%. AVEM VACCIN. Așadar, "dragi creduli", unde este "grija", autorităților pt Sănătate? Hai SPOR LA VACCINARE si nu uitați PURTAȚI MASCA și DISTANȚARE”, scrie într-o altă postare.

Solicitat de Turnul Sfatului să-și exprime punctul de vedere, pune o condiție: să nu-i apară numele. Asta, deși profilul său de Facebook este public, iar toate comentariile sale sunt vizibile pentru toate persoanele. ”Am și prieteni ”afară” și ei sunt în marea majoritate foarte porniți pe vaccinul de la Pfizer. Eu nu sunt 100% să nu mă vaccinez, asta să nu se înțeleagă, dar în niciun caz cu cel de la Pfizer. Am doi prieteni în Statele Unite și îmi spun că acolo merge foarte bine, nu sunt probleme, dar cu cel de la Pfizer sunt mai reticenți. Dar nu, v-am spus, eu nu sunt 100% împotriva vaccinului. Deocamdată mai aștept, mai sunt și alte persoane care au prioritate”, spune preotul care pe rețelele de socializare vorbește despre acțiunile împotriva coronavirusului ca fiind o ”paranghelie”. ”Eu am avut boala asta, nu neg că există, dar nu cred tot cu ce se face în urma ei. Și soția a avut și părinții au avut, dar nu am avut ceva agresiv. Copiii doar într-o seară au avut febră, în rest nu am avut probleme. Știu că postările de pe Facebook sunt publice, dar noi, ca preoți trebuie să avem un acord cu ceea ce spunem și nu vrem să avem probleme”, a explicat preotul motivul pentru care nu vrea să-i fie publicat numele.

”Am puncte de vedere, dar nu vreau să-mi exprim o poziție”

”Ce substanță este aceea care trebuie ținută la -80 grade celsius și cum va reacționa ea atunci când va va fi injectată în corp și va atinge 37 de grade celsius?”, este una din postările de pe pagina unui consultant în afaceri, jurist și economist sibian. Cunoscut autor și coautor al mai multor cursuri cu soluții pentru antreprenori, consultant și trainer pe teme de antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor, sibianul spune că aceste întrebări și suspiciuni legate de campania de vaccinare le are după ce a filtrat mai multe informații. ”Eu nu pot să mă exprim în numele altora, fiecare se raportează în funcție de experiența lui, fiecare își filtrează informațiile din punctul lui de vedere. Punctul meu de vedere e expus public și eu am convingerea că oricare din cei 20 de milioane de locuitori ai țării pot avea un punct de vedere. Totul ține de un filtru prin care trece informația. Am puncte de vedere, dar nu vreau să-mi exprim o poziție. A fost o corespondență, unii au niște date, alții au alte date. E un subiect sensibil”, spune persoana în cauză. La fel ca în cazul preotului, spune că nu dorește să-i apară numele în ziar.

Pe pagina sa de Facebook trimite linkuri către interviuri și alte articole ale unor antivacciniști din întreaga lume.

