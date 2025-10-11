Cine va arbitra meciul România – Austria, din preliminariile CM-2026?
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România – Austria, care se va disputa, duminică, de la ora21.45 din preliminariile CM-2026.
Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza.
În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.
Partida România – Austria, din preliminariile CM-2026, va avea loc, duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională. Massa a mai arbitrat naţionala României la meciul cu Elveţia, din noiembrie 2023, din preliminariile Euro-2024. Tricolorii s-au impus cu scorul de 1-0.
