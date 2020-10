Cine vor fi parlamentarii USR-PLUS la Iaşi şi cum se face selecţia?

USR-PLUS a dat startul desemnării candidaţilor la alegerile parlamentare. Cele două formaţiuni au finalizat deja negocierile pentru locurile de pe listă. În prezent, se desfăşoară dezbateri interne asupra candidaturilor depuse şi o sesiune de vot pentru stabilirea ordinii pe listă. Cele două formaţiuni au proceduri similare de desemnare a candidaţilor, iar votul intern va fi încheiat săptămâna viitoare. „Ziarul de Iaşi” vă prezintă, în premieră, lista persoanelor care şi-au depus candidaturile în cadrul dezbaterilor interne. Estimările actuale sunt că USR-PLUS ar putea prinde la Iaşi 3-4 mandate (din totalul de 12) la Camera Deputaţilor şi unul, poate două, de senator (din totalul de 5). Acum patru ani, USR Iaşi a trimis în Parlament un deputat (Cosette Chichirău) şi un senator (Dan Lungu). Potrivit surselor ZDI, pe lista comună, atât la deputaţi, cât şi la senatori, pe primele cinci locuri vor fi câte 3 candidaţi USR şi 2 candidaţi PLUS, prioritate având reprezentanţii primei formaţiuni amintite.

Cine sunt candidaţii USR-PLUS

La nivelul USR, procedura de vot este în desfăşurare: toţi membrii USR din filialele existente votează pentru stabilirea delegaţilor la conferinţa judeţeană, care va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare. Ulterior, cei aproape 200 de delegaţi vor vota ordinea de pe listă a candidaţilor USR. Sursele ZDI spun că, pentru Camera Deputaţilor, s-au înscris Eugen Neagu, Daniel Dîscă, Filip Hăvârneanu, Mihai Lupu, Ştefan Pascaru, Felix Fiscutean, Anca Lupu, Lucian Parfene, Elvis Grigorovici, Mihail Bogdan, Cosette Chirichirău şi Andrei Popescu. Dintre aceste persoane, cel puţin două au şanse reale să intre în Parlament. La Senat, sunt înscrişi Dan Lungu, Marius Bodea, Radu Ţuţunaru, Vasile Moraru şi Cristina Simionescu. Dintre aceştia, doar unul va fi, cel mai probabil, senator, surse din partid afirmând că lupta se duce în special între Lungu şi Bodea.

În ceea ce priveşte candidaţii PLUS, această organizaţie are o procedură similară de desemnare: se organizează un scrutin intern, iar ordinea pe listă este stabilită prin votul tuturor membrilor. Sursele ZDI spun că la Camera Deputaţilor candidează Monica Berescu (şefa PLUS Iaşi) şi Emanuel Zanoschi, iar la Senat şi-au depus candidatura Cristian Berea, Florin Bodnar, Laurenţiu Stratan, Radu Nechita, Alexandru Şoimaru şi Gabriel Toma. PLUS poate fi sigur pe cel puţin un mandat de deputat, în timp ce la Senat e destul de greu ca alianţă să prindă două mandate de senator astfel încât şi PLUS să aibă un reprezentant. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie, iar campania electorală va debuta la începutul lunii noiembrie.