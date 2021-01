Cine vrea să fie slugă cu 12.000 pe lună în Iaşi

Parteneri la guvernare, PNL şi USRPLUS nu găsesc şi pace o punte de legătură în deliberativul local. Situaţia politică din Consiliul Local (PNL - 11 mandate, USRPLUS - 9, PSD - 5, PMP - 2) complică orice formulă de majoritate absolută fără un acord de principiu între primii doi clasaţi. Printre altele, lipsa înţelegerii privează Iaşul şi de „două funcţii vitale” în aparatul executiv local, cele de viceprimar. Cel puţin aşa se smiorcăie pe la colţuri unii liberali. În realitate, oraşul poate fi administrat cumsecade şi fără ca cele două posturi să fie ocupate în următorii patru ani. Potrivit codului administrativ, viceprimarul e un individ depersonalizat, care lucrează şi semnează sub controlul strict al primarului. Un fel de slugă care visează să plece stăpânul două săptămâni la mare să-i rămână toată casa la dispoziţie. Dar şi atunci, va prelua din atribuţiile primarului exclusiv în limitele îngăduite de acesta.

Prin urmare, de ce alegerea celor două „slugi” stârneşte atâtea pasiuni printre mai marii târgului? E simplu. Pentru că slujba de „servitor” la Palatul Roznovanu este plătită nesimţit de bine. Să luăm exemplul lui Daniel Juravle, prima opţiune a PNL pentru postul de vice. El a câştigat anul trecut aproape 120.000 de lei (brut) ca şef de birou în Primărie şi administrator la Salubris. Aşadar, undeva pe la 7.000 de lei în mână lunar din două sinecuri negociate pe filiera PNL-Chirica. A renunţat la aceşti bani pentru a servi „interesul public” din postura de consilier local pentru o indemnizaţie pârlită de 1000 şi ceva pe lună. Fraier? Deloc. Pe aceeaşi filieră PNL-Chirica, i s-a promis înainte de alegeri că va deveni viceprimar, de unde va primi undeva în jur de 12.000 de lei. Iaca „funcţie vitală”.

Dezbaterea despre vici mai are un schepsis. Chirica şi PNL flutură al doilea post de „slugă” ca pârghie pentru formarea unei majorităţi. Raţionamentul e următorul: „Dragi usr-işti, pesedişti şi şant… pemepişti, nu-i aşa că nu i-ar strica unuia dintre voi 12.000 de lei pe lună ca să stea degeaba? Pofitiţi în birou, închideţi uşa şi hai să vorbim”. De precizat că primarul Chirica are nevoie de un singur trădător din USRPLUS pentru a-şi asigura o majoritate liniştitoare, în condiţiile în care va şti ce „butoane” să apese la foştii colegi din PSD. De partea cealaltă, dacă un singur consilier USRPLUS va bate palma cu Chirica, este de aşteptat ca alianţa lui Barna şi Cioloş la Iaşi să rămână în 2024 cu un scor electoral dintr-o singură cifră.

În concluzie, dezbaterea despre viceprimarii Iaşului poate fi rezumată în felul următor. Un consilier liberal are datorii la bănci şi cere sprijinul contribuabililor ieşeni să-şi plătească ratele. Liberalii au obraz, i-au promis băiatului că-l fac slugă la boierul Chirica, nu pot să îngroape subiectul. În plus, cine ştie la ce comisioane se aşteaptă cei care administrează puşculiţa din Podu Roş. Chirica l-ar vrea pe Juravle vice, însă nu-i nicio grabă, doarme liniştit. Şi-a numit cumătrul city manager - Gabriel Harabagiu - pe o „leafă” comparabilă cu cea de viceprimar. N-a fost „fraier” ca neamţul Fritz de la Timişoara, care a organizat concurs internaţional pentru funcţia de administrator public, cu peste 300 de CV-uri primite. În general, Chirica n-are nevoie de profesionişti în Primărie, cât timp îl are pe cumătru Gabi, care le rezolvă pe toate şi întoarce şi leafa de 12.000 de lei în seiful familiei. Pentru USRPLUS, funcţia de viceprimar nu ar trebui să însemne o miză dacă partidul îşi va asuma, aşa cum a promis, rolul de filtru decizional în CL. Din contră, promovarea unui om de-a dreapta primarului va echivala în ochii ieşenilor cu o suspiciune rezonabilă de non-combat, indiferent care va fi realitatea votului în CL. PSD şi PMP… aceeaşi afacere e, dar până nu trădează vreun usr-ist, vrabia mălai visează.

Cosmin PAŞCA

cosmin.pasca@ziaruldeiasi.ro