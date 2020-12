Cineastul american Oliver Stone, vaccinat cu Sputnik V contra Covid-19

Stone, în vârstă de 74 de ani, a spus că a primit prima doză de vaccin „în urmă cu câteva zile”, ca parte a campaniei de vaccinare din ţară. Vaccinul este în prezent administrat în Rusia lucrătorilor din sistemul sanitar şi din educaţie, cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani. Experţii au avertizat că ar putea avea efecte adverse semnificative în cazul celor cu vârste de peste 60 de ani.

„Am primit un vaccin în urmă cu câteva zile. Nu ştiu dacă va funcţiona, dar am auzit lucruri bune despre vaccinul rusesc”, a declarat el pentru postul de televiziune Channel One. „Am speranţă. Este un vaccin foarte bun, nu înţeleg de ce este ignorat în Vest”. Oliver Stone, care are o legătură strânsă cu Rusia, unde a realizat mai multe interviuri cu preşedintele Vladimir Putin, a mai spus că plănuieşte să revină pentru a primi a doua doză a vaccinului.

Aparent, toamna aceasta, dezvoltatorii vaccinului au demarat noi studii clinice privind efectul acestuia asupra oamenilor cu vârste de peste 60 de ani. Aproximativ 320.000 de doze de Sputnik V au fost distribuite în prima parte a campaniei naţionale de vaccinare, iar 200.000 de oameni au primit deja serul. A fost raportat că are o eficienţă de 91,4%.