Cinematografelor ieșene li s-a rupt filmul. Cum stă Iașul la capitolul spectatori și săli de proiecție? Cădere de peste 90% din 1990 încoace, la nivel național

Publicul din Iași continuă să meargă la cinema, dar cifrele arată un declin greu de ignorat. Anul trecut, 415.000 de spectatori au vizionat filme în cele două săli din mall-urile grupului Iulius, cu mult sub cei 500.000 de spectatori din 2018, de exemplu.

Chiar și așa, județul s-a clasat pe locul cinci la nivel național. Imaginea generală este și mai puternică: în România au fost 11,1 milioane de spectatori, departe de cei 130 de milioane de vizitatori ai cinematografelor din 1990, cifre ce indică o scdere de aproape 92%. Iar scăderea nu ține doar de public, ci și de infrastructură – în loc de mii de cinematografe, în 2024 mai existau doar 107.

Iașul a reușit să urce așadar pe locul cinci la nivel național în topul județelor cu cei mai mulți spectatori de film. Peste el s-au situat județele Cluj (care a atras 756.000 de spectatori), Timișul (cu 692.000), Constanța (652.000) și Brașov (cu 542.000 spectatori). Exceptând București, Giurgiu, Olt și Tulcea, pentru care nu există date, acestea sunt județele unde publicul a fost cel mai numeros.

Dacă privim imaginea de ansamblu, România a înregistrat anul trecut puțin peste 11 milioane de spectatori la cinema, o cifră care poate părea onorabilă, dar care este minusculă dacă o comparăm cu începutul anilor ’90. În primul an după Revoluție, în cinematografele din România au ajuns 130 de milioane de spectatori. Sălile erau pline.

De la milioane de spectatori, la cifre de criză

Scăderea a venit însă rapid și dramatic. În 1991, la doar un an distanță, numărul spectatorilor s-a redus aproape la jumătate, ajungând la 67,4 milioane. A urmat o prăbușire constantă, an de an, până în 2006, când numărul total de spectatori la nivel național a fost de doar 2,7 milioane.

Din acel moment, trendul a început să se inverseze, dar timid. Apariția mall-urilor în mai multe județe din țară a adus din nou public în săli, însă creșterea nu s-a mai apropiat de ce se întâmpla în anii ’90. Cinema-ul a început o epocă a supraviețuirii, dar nu a renașterii.

Regiunea Nord-Est este exemplul cel mai clar al acestei prăbușiri. În 1990, aici erau aproape 23 de milioane de spectatori, ceea ce însemna că zona atrăgea cei mai mulți iubitori de film din România. 35 de ani mai târziu, același teritoriu nu aduna în sălile de cinema nici măcar 1,2 milioane de iubitori de film. Locul întâi din anii ’90 s-a transformat într-un modest loc cinci din opt regiuni.

Privind mai atent județele din Nord-Est, Iașul rămâne clar lider, cu 415.000 de spectatori, urmat la distanță de Bacău (263.000), Suceava (240.000), Neamț (125.000), Botoșani (80.000) și Vaslui (59.000). Deși întreaga țară a resimțit scăderi, regiunea Nord-Est a fost afectată mai puternic, mai ales după dispariția sălilor de cinema din comune și odată cu apariția internetului, care a schimbat definitiv modul în care oamenii consumă filme.

Cinematografele, aproape inexistente

Situația se reflectă și în infrastructura existentă. În 1990, România număra 4.637 de cinematografe, răspândite aproape în fiecare oraș și comună. În prezent, numărul lor a scăzut dramatic – doar 107 săli mai funcționează la nivel național, cu o concentrare mai mare în regiunile București-Ilfov, Nord-Vest și Nord-Est, câte 16 fiecare.

La nivel național, lideri sunt Clujul și Timișul, cu câte șase cinematografe fiecare, urmate de Hunedoara (cinci), Dolj și Sibiu (câte patru). Diferențele sunt semnificative și se văd în diversitatea ofertei.

Iașul, paradoxal, deși are cel mai mare public din Nord-Est, dispune doar de două cinematografe funcționale, ambele în mall-uri, în timp ce sălile aflate în subordinea Primăriei nu mai funcționează. În schimb, Suceava, Bacău, Botoșani și Vaslui au câte trei cinematografe, iar Neamț două – deci Iașul se află practic la coada regiunii în privința infrastructurii de proiecție.

Potrivit definiției utilizate de Institutul Național de Statistică, cinematograful este o unitate culturală dotată cu echipament cinematografic, stabil sau mobil, în vederea prezentării publice, prin proiecție, pe ecrane, a unui film, care a funcționat în anul de referință. În funcție de echipamentul cinematografic folosit, acesta poate fi stabil, când are asigurată permanent o sală sau o grădină de spectacole cu ecran și echipamentul aferent, sau mobil, adică o caravană cinematografică care se deplasează dintr-o localitate în alta pentru a prezenta spectacole.

Cinematografele, inclusiv instalațiile cinematografice, se clasifică și după lățimea peliculei utilizate: pot fi cu bandă normală (peliculă 35 mm), cu bandă îngustă (peliculă 16 mm) sau caravane cinematografice.

Câte spectacole au loc, de fapt, în sălile de cinema

Numărul de spectacole spune o poveste la fel de interesantă. Timiș și Cluj au organizat în 2024 peste 44.000, respectiv 34.000 de spectacole de film. La prima vedere, pare firesc, fiind județe cu mai multe cinematografe. Surpriza vine însă din Argeș și Călărași, unde au avut loc aproape 183.000, respectiv peste 72.600 de spectacole. Cu alte cuvinte, mai mult de o treime din totalul proiecțiilor de cinema din România s-a concentrat anul trecut doar în aceste două județe.

În comparație, Iașul stă modest: 9.717 spectacole de cinema în 2024. Județul s-a clasat pe locul 24 din 37 pentru care există date. Diferența față de vecini este mare: Bacău a avut aproape 21.000 de spectacole, Suceava 14.215, iar Neamț 10.523. Iașul a reușit să depășească doar Botoșaniul (8.554) și Vasluiul (5.652).

Cifrele arată că România a pierdut aproape complet obiceiul de a merge la cinema. Publicul există, dar infrastructura lipsește, iar Iașul este exemplul clar: locul cinci la numărul de spectatori, dar doar două săli de cinema funcționale și o ofertă de spectacole mult sub nivelul județelor comparabile.

