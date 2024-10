Ciocniri între polițiile locale, în București. Conflict deschis între primarul general Nicușor Dan și Daniel Băluță, edilul de la Sectorul 4/VIDEO

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, că a decis retragerea echipelor de pe șantier. El a acuzat o „intervenție brutală” a Primăriei Capitalei, în timpul căreia au fost răniți doi angajați ai primăriei de sector. „Sunt șocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranță centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviți în timpul intervenției brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniți și de familiile lor.

Pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților Primăriei Sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violența nu are ce căuta într-o administrație de capitală europeană”, a scris Băluță.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a reacționat și el, pe Facebook, spunând că „PSD trebuie să-l respecte pe primarul Capitalei și să învețe să aibă un dialog cu acesta, pentru că bucureștenii nu trebuie să devină victime ale disputelor politice”. „Nicușor Dan are dreptate când spune că este nevoie de o clarificare a atribuțiilor între primăriile de sector și Primăria Capitalei. În lipsa tuturor avizelor necesare și a clarității privind responsabilitățile instituționale, Primăria Sectorului 4 nu ar fi trebuit să intervină în forță în această dimineață la Pasajul Unirii din București. Ne aflăm în această situație pentru că Primăria Sectorului 4 a încercat să rezolve cu forța o situație care necesită dialog și consens“, afirmă Ciucă. Premierul Marcel Ciolacu intervine în acest conflict și face apel pe Facebook la primarul Capitalei, Nicușor Dan, și la primarul sectorului 4, Daniel Băluță, „să pună capăt acestei confruntări și să revină la masa dialogului”.

„Siguranța bucureștenilor nu trebuie să fie un motiv de dispută politică. Într-o democrație consolidată, dreptatea nu se face cu buldozerul. Ci prin instituțiile statului. Iar dacă o parte este nemulțumită, atunci avem instanțe de judecată. Așa este normal. Prin urmare, cred că toată lumea trebuie să se calmeze în problema planșeului de la Piața Unirii. Au fost deja oameni răniți. Repet – sunt convins că, în final, ambii primari urmăresc același lucru – siguranța bucureștenilor! Aici nu este vorba de cine strigă mai tare. E vorba despre București- capitala României.”, a scris Ciolacu.

Primarul Nicușor Dan a avut o intervenție telefonică, pe această temă, la Digi 24, unde a spus că, atunci când Primăria Sector 4 va avea toate avizele cerute, va primi autorizația de construire.

„Nu le putem da autorizație în regim de urgență, așa cum au cerut, pentru că vom păți ca la Pasajul Unirii, unde au fost făcute lucrări tot cu autorizație în regim de urgență și unde au avut loc mai multe accidente apoi, din cauza înălțimii”, a spus Nicușor Dan.

El a subliniat că zona Unirii este domeniul public al municipiului București și a acuzat Poliția Națională că nu a intervenit pentru a pune în aplicare dispoziția pe care a dat-o.

Nicușor Dan a mai spus că zona a fost întabulată greșit, iar această întabulare eronată a fost folosită de Primăria Sector 4 pentru a obține autorizație de la Primăria Sector 3.

