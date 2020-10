Ciolacu explică de ce unii parlamentari PSD cunoscuţi nu apar pe listele pentru alegeri

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi seară, că Eugen Nicolicea nu mai are susţinerea organizaţiei locale din care face parte pentru o nouă candidatură la alegerile parlamentare.

"Ce ştiu cu certitudine în acest moment, în organizaţia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este susţinut", a declarat Ciolacu la Antena 3. Întrebat dacă se vor mai afla pe listele parlamentare Şerban Nicolae şi Florin Iordache, Ciolacu a precizat: "Eu am spus că nu o să fie pe listele partidului parlamentari cu probleme penale şi o să mă ţin de cuvânt de acest lucru, pentru că aşa cred eu că este firesc. Nu-mi aduc aminte ca Şerban Nicolae sau Florin Iordache să aibă astfel de probleme".

El a mai spus, întrebat dacă Viorica Dăncilă se va afla pe liste, că organizaţiile au independenţa de a face propuneri de candidaţi.

"Eu am luat o decizie: ca fiecare organizaţie să aibă independenţa în a face propuneri pentru candidaţi, atât de la locale, cât de la parlamentare. Cred că a fost o decizie corectă în ceea ce priveşte localele, cu toate că la Vrancea domnul Oprişan nu a ţinut cont de sfatul meu şi a luat o decizie şi acum trebuie să şi-o asume. (...) Doamna Dăncilă e membră la organizaţia Teleorman. Mâine am o întâlnire cu toţi preşedinţii de organizaţii să discutăm propunerile lor. Eu am transmis anumite criterii şi reguli pe care doresc să le respecte şi un îndemn de a găsi personalităţi în orice domeniu, şi în domeniul juridic, de a veni cu alte voci, cunoscute pe plan local şi naţional", a adăugat liderul PSD.