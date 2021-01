Ciolacu îi să replica Vioricăi Dăncilă: nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a respins, joi seară, acuzaţiile pe care i le-a adus Viorica Dăncilă şi a afirmat că ”oricâtă frustrare ai avea, oricâtă supărare ai avea nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă”. Ciolacu afirmă că voturile de la moţiune erau cele pe are le mai avea PSD în Parlament în acel moment, pe fondul unei emoţii colective, legate de faptul că preşedintele Klaus Iohannis câştigase alegerile cu peste 60 de procente. ”Cunosc alt adevăr”, a afirmat Ciolacu, referindu-se la declaraţiile Vioricăi Dăncilă.

”Moţiunea de cenzură a trecut. De la organizaţia Buzău sau de la organizaţia din Olt, condusă de domnul Stănescu, sau de la cea din Buzău nu a plecat niciun parlamentar. Oricâtă frustrare ai avea, oricâtă supărare ai avea nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă. Domnul Tăriceanu a ieşit de la guvernare şi în momentul acela a rămas un vid matematic de voturi. Era foarte greu de gestionat ca acea moţiune să nu treacă, mai ales pe o emoţie colectivă, faptul că actualul preşedinte a câştigat cu 67%”, a declarat, joi seară, la antena 3, Marcel Ciolacu, întrebat despre acuzaţiile pe care le-a făcut Viorica Dăncilă.

Acesta a adăugat că nu se justifică şi nici nu intră în discuţii cu Dăncilă. ”Cunosc alt adevăr. Eu şi domnul Stănescu am făcut tot ce trebuia făcut spre binele PSD. Categoric, nici eu nici domnul Stănescu nu am făcut ceva să treacă moţiunea. Am încercat să conservăm voturile pe care le avea atunci PSD”, a mai declarat Ciolacu.

Acesta a afirmat că toate deciziile luate ulterior în PSd s-au divedit a fi corecte, întrucât PSd a câştigat alegerile. ”Performanţa politică totuşi apare prin voturi şi prin procentele pe care le obţii în alegeri. Un preşedinte de partid când pierde alegerile îşi pune demisia pe masă, nu există altă regulă în politică”. (...) Cea mai mare greşeală pe care a făcut-o doamna Dăncilă este când deciziile politice nu le-a mai luat cu oameni din interiorul partidului. În momentul când te sfătuieşti cu oameni din afara partidului nu mai eşti conectat la partid. Doamna Dăncilă a luat o perioadă îndelungată decizii cu oameni din afara partidului”, a mai spus Ciolacu evitând să dea nume în această privinţă.

Fostul premier Viorica Dăncilă a afirmat că Marcel Ciolacu, Paul Stănescu au vrut să preia şefia partidului şi au procedat la fel ca Liviu Dragnea pe care îl acuzau că a dat jos două guverne. Ea consideră că a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

”Eu nu pot să acuz nici PNL, nici USR, nici Preşedintele României, pentru că trădarea a fost în PSD. Înainte am avut toate asigurările de la Marcel Ciolacu că moţiunea nu va trece. (...) În timpul moţiunii mi-am dat seama că am fost trădată din PSD (...) Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Dragoş Benea de la Bacău, Marian Oprişan, oameni care au venit la mine după moţiunea de cenzură şi mi-au cerut să îmi dau demisia, pentru ca un grup de persoane să conducă partidul”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată joi la Antena 3 dacă, în opinia ei, a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.