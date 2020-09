Ciolacu o consolează pe Firea: Voi vorbi pentru a candida pentru un post de parlamentar.

„Nu am vorbit. O să am o discuţie cu Gabriela Firea după această conferinţă de presă”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat dacă a vorbit cu fostul primar general după eşecul de la locale. Preşedintele PSD a venit şi cu o ofertă pentru Gabriela Firea, rămască în prezent fără nicio funcţie publică. „Voi vorbi pentru a candida pentru un post de parlamentar. Consider că trebuie să fie în linia întâi a PSD”. Întrebat de ce nu a apărut Firea duminică seară la sediul partidului. „Eu i-am recomandat doamnei Firea să rămână alături de staful de campanie”.