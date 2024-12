Ciolacu: PSD se retrage de la masa discuţiilor. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta!

”PSD se retrage cu demnitate de la masa discuţiilor, dar nu fugim de responsabilitate. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta! O facem pentru că această ţară are nevoie urgent de un Guvern care să gestioneze problemele curente până la alegerile prezidenţiale care vor urma. România nu trebuie să fie aruncată în aer de atitudini puerile şi orgolii prosteşti”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Retragerea PSD din coaliția de guvernare înseamnă că un eventual guvern format doar din PNL, USR și UDMR ar forma un guvern minoritar, pentru că cele trei partide (plus eventual și minoritățile naționale) NU au majoritate în Parlament. PSD are în total 122 de locuri în Parlament (86 de deputați și 36 de senatori). PNL are 71 de parlamentari (49 de deputați și 22 de senatori), USR are 59 de parlamentari (40 de deputați și 19 senatori), iar UDMR are 32 de parlamentari. Practic, fără PSD nu se poate forma o majoritate nici de către partidele pro-europene PNL, USR și UDMR, dar nici de către partidele anti-europene (AUR, SOS și POT).

Ciolacu a invocat faptul că ”a înțeles perfect votul românilor” și că ”nu poți construi nimic durabil cu parteneri care sunt incapabili să depășească propriile orgolii și clișee ideologice și care se comportă la fel ca în campania electorală care ne-a adus aici”.

”Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e ”silă” să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se ”murdăresc”, a scris Ciolacu.

El nu a pronunțat nici un nume de partid sau de lider politic, dar declarația lui vine la o zi după ce Elena Lasconi, președinta USR, a dat un ultimatum celorlalte trei partide din coaliție – PSD, PNL și UDMR – pentru ca USR să rămână în coaliție.

