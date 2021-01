Cioloş: Coordonatorul represiunii din 10 august va fi retras de la şefia IJJ Prahova

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, după o discuţie purtată cu ministrul de Interne, Lucian Bode, faptul că Laurenţiu Cazan, coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţa Victoriei la mitingul din 10 august 2018, va fi retras de la conducerea IJJ Prahova, informează Mediafax.

„Am avut o discuţie cu domnul Bode, pentru că a apărut şi în spaţiul public, şi colegi din USR PLUS au ridicat întrebări. Am avut o discuţie cu domnul Bode şi am fost de acord amândoi că în urma a ceea ce s-a întâmplat de 10 august domnul Cazan nu ar mai trebui să aibă responsabilităţi la comandă operativă, pentru că modul în care s-a acţionat atunci ridică probleme chiar şi de etică profesională”, a declarat Dacian Cioloş.

Potrivit sursei citate, Laurenţiu Cazan va primi responsabilităţi administrative.

„Am înţeles că domnul Bode va lua măsuri pentru ca domnul Cazan să nu mai aibă responsabilităţi operative, ci doar administrative, deci să nu mai aibă sub comandă oameni ca să avem surprize de genul celor de pe 10 august. Foarte probabil va fi retras de la Prahova şi va avea alte responsabilităţi administrative. E greu să mai ai încredere în felul în care a acţionat un astfel de om. Domnul ministru Bode a fost de acord cu mine că trebuie găsită o formulă prin care domnul Cazan să nu mai aibă sub comandă oameni cu acţiune operativă”, menţionează Cioloş.

Reamintim că, la sfârşitul lunii decembrie, în spaţiul public a apărut informaţia potrivit căreia coordonatorul intervenţiei violente a jandarmilor de la mitingul Diasporei din Piaţa Victoriei, din 10 august 2018, Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, a fost numit inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova (IJJ Prahova).

Laurenţiu Cazan a fost şi avansat în grad, căci la mitingul de acum 2 ani din Piaţa Victoriei era maior, iar acum pe site-ul Jandarmeriei Prahova apare cu gradul de locotenent – colonel.

Precizăm că Laurenţiu Cazan - împreună cu comisar şef de poliţie Chirică Mihai Dan, colonel Cucoş Gheorghe şi colonelul Sindile Ionuţ - a fost anchetat de DIICOT în dosarul violenţelor jandarmilor la mitingul Diasporei, toţi cei numiţi fiind acuzaţi de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, dar dosarul a fost clasat parţial în 26 iunie 2020.

Ca urmare a valului de indignare stârnit în rândul opiniei publice de decizia de clasare, şefa DIICOT de la acea vreme, Giorgiana Hosu, avea să anunţe ulterior că a infirmat ordonanţa prin care acuzaţiile aduse şefilor jandarmeriei erau clasate. Instanţa urmează să se pronunţe asupra ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale.