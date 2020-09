Ciprian Paraschiv iese la atac

Preşedintele Politehnicii Iaşi a organizat ieri o conferinţă de presă în care a abordat (prea) multe subiecte. Şeful executivului s-a referit mai întâi la activitatea Centrului de Copii şi Juniori, ale cărui echipe nu sunt primite în ediţia următoare a Ligii Elitelor, Poli fiind clasată pe locul 27 pe plan naţional. După ce unul dintre cei trei oameni cu funcţii de conducere din cadrul “Academiei”, managerul Nucu Antohi a motivat eşecul prin lipsa unui nutriţionist, Paraschiv a replicat dur: “E o prostie! Nu am intrat în Liga Elitelor pentru că nu avem rezultate şi nu avem jucători la echipele naţionale. Pe vremea generaţiei mele, campioană naţională, Iaşul era mereu în top. Acum, am ajuns să împrumutăm jucători la alte echipe, cum e Aerostar, şi toţi trei să fie rezerve în Liga a II-a. Acordăm din acest an un mare interes Academiei. Antrenorii de la echipa mare coordonează unele antrenamente, mulţi juniori vin la echipa mare. Trag un serios semnal de alarmă antrenorilor de la Centru, cărora le-am păstrat privilegiile şi le-am acordat şi bonusuri consistente. Avem un staff numeros, dar nu avem rezultate. Ne bate Vasluiul, pierdem cu 7 sau 8 la 0. Reforma trebuie să se simtă, nu mai accept mediocritatea!”.

Paraschiv s-a referit şi la echipa mare, exprimându-şi optimismul. “În Dealul Copoului se naşte o echipă cu „E” mare. Şi un antrenor mare, cu „A” mare! E o echipă de caracter, frumoasă. Cu excepţia lui Buşu, de a cărui experienţă era nevoie, ţinând cont că în apărare avem doi titulari, Axinte şi Onea, cruzi, am transferat numai jucători sub 26 de ani. Niciunul nu are salarii de 5 000 de euro. Am luat opt goluri în două etape, însă echipa joacă fotbal, iar parametrii furnizaţi de firmele de monitorizare sunt fantastici. Sunt trasee tactice, în patru etape am avut ocazii cât un campionat întreg.Anul trecut aveam cea mai bătrână echipă din Liga I, acum avem un mix bun. Se naşte o gaşcă frumoasă în Dealul Copoului”.

Preşedintele Politehnicii s-a referit şi la aspectul finanicar, taxând aspru politica de transferări dusă de predecesorul lui. “Anul trecut, Iaşul a vândut trei jucători pentru a scape de depunctare:Panţîru, Târnovanu şi Tănasă. Acum, riscăm depunctarea, însă încercăm să rezolvăm problemele fără să vindem jucători pe capace de bere… Un jucător trebuie vândut, dar nu aşa… Eu îmi doresc să nu mai dăm jucători tineri sub 400 000 de euro. Pierdem mult din faptul că nu putem vinde bilete, numai cu FCSB am fi putut primit circa 50 000 de euro. Am luat clubul cu circa 1,8 milioane de euro datorii, acum sunt de aproximativ 1,2 milioane. Va mai fi cel puţin un an de sacrificiu. Dacă banii de pe mentoring sunt mutaţi pe proiectele de pe starea de alertă, avem speranţe. În estul Europei e nevoie de implicarea autorităţilor locale sau de un patron. Dinamo Zagreb a primit 24 de milioane de euro de la stat! La Iaşi nu avem patron”.

Paraschiv s-a implicat şi în campania electorală, arătându-şi susţinerea faţă de candidaţii PNL. “Nu ştiu dacă albinele vor poleniza mai bine sau copacii vor fi mai verzi. Ori dacă rândunelele vor zbura mai frumos ori ciocârliile vor cânta mai frumos. Ştiu că echipa din Copou se va dezvolta dacă Mihai Chirica va fi primar, iar Costel Alexe preşedinte al Consiliului Judeţean. Dacă Primăria ne-a ajutat în ultima perioadă, ne-a lipsit parteneriatul cu CJ”. , a spus Paraschivv,

foto: www.pòlitehnicaiasi.ro