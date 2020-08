Ciprian Paraschiv raportează situația Politehnicii

- A trecut mai bine de jumătate de an de la venirea dumneavoastră în Copou. Care sunt realizările şi nereuşitele?

- La capitolul realizări aş menţiona în primul rând menţinerea în Liga I, reducerea datoriilor cu aproximativ 500000 euro, în condiţii extrem de grele, accentuate şi de această pandemie care a bulversat întregul mapamond, obţinerea licentei UEFA, implementarea cu succes a protocoalelor medicale şi soluţia la care am apelat în cazul Cabral, atenţie sporită acordată Academiei de Copii şi Juniori, înfiinţarea echipei secunde, care sperăm că va avea şansa de a juca începând cu această toamnă, decizii foarte bune luate din punct de vedere juridic, relaţia cu suporterii, vizibilitate la nivel naţional.

La nerealizări: nu am reuşit să fac un audit financiar pentru a avea o diagnoză completă, întârzierile salariale, rezultatele sportive.

- Retrogradarea a fost evitată în birouri, lucru pentru care aţi fost lăudat. Puteţi da detalii mai clare legate de implicarea dumneavostră?

- Nu aş vrea ca lumea să creadă că au fost cine ştie ce acţiuni oculte. Eu am apărat interesul clubului şi al sportului rege. Era împotriva fotbalului şi am fi sacrificat şi ediţia actuală de campionat dacă s-ar fi jucat până pe 21 august. Legat de acel vot privind ierarhia la final de campionat, unde am facut lobby intens,şi s-a decis cu scorul de 7 la 6, în condiţiile în care a fost o abţinere, în continuare consider că un clasament bazat pe puncte per meci în play-out este mult mai firesc decât clasamentul puncte per meci pentru întregul campionat. De altfel, am avut acest precedent când Viitorul Constanţa a câştigat titlul într-o dispută la TAS cu FCSB.Iar formatul cu 16 echipe, pe care îl consider ideal, l-am “propăvăduit” încă din luna martie.

- Pe latura sportivă s-a mers prost. Zeci de transferuri ratate în sezonul trecut, puncte puţine obţinute, joc sub aşteptări.

- În prima parte a sezonului nu am fost la club, iar la Iaşi am ajuns când domnul Rednic, instalat înaintea venirii mele, îşi definitivase lotul. Am început activitatea pe 1 februarie, iar pe 3 februarie am avut deja primul meci oficial. Chiar dacă rezultatele au fost sub aşteptări, echipa nu a arătat atât de rău, din punctul meu de vedere. Nu ne-a fost uşor să jucăm din trei în trei zile şi chiar vreau să le mulţumesc public atât antrenorilor, cât şi jucătorilor, pentru eforturile şi sacrificiile făcute. Rezultatele nu au fost grozave pentru că, dincolo de neşansă, cred că vestiarului i-a lipsit atitudinea.

- Nivelul dumneavoastră salarial a suscitat discuţii...

- Inclusiv în familia mea! (râde) Dacă aţi şti câte discuţii a suscitat scăderea veniturilor lunare...Am zis-o din primul moment: mă întorc în Iaşi, lăsând o stabilitate şi situatie financiară net superioară la Bucureşti, dar o fac cu tot sufletul, pentru că iubesc clubul ce m-a format în viaţă, iubesc oraşul şi iubesc suporterii.

- La Poli se tot vorbeşte de reformă, de tăierea sinecurilor, inclusiv primarul cerându-vă reformarea clubului. Până acum, a apărut doar plecarea din executiv a lui Adrian Ambrosie, despre care Mihai Chirica spune însă că nu îl vrea deconectat. Când şi cum va fi reformat clubul?

- Reformarea clubului a început de la 1 februarie. Iar reformare nu înseamnă neapărat oameni daţi afară, ci schimbarea unor principii şi a unui mod de lucru. Iar colegii mei au achiesat la cerinţele mele. Când înlocuieşti un om, trebuie să te gândeşti ce pui în loc. Să nu uităm că au fost luate măsuri dure, lumea a fost trimisă în şomaj tehnic, în 7 luni s-a luat doar un salariu întreg. În ce instituţie poţi lucra sub aceste auspicii? Cum pot chema lângă mine alţi profesionişti pe care îi stiu şi care şi-ar dori să intre în proiect, când nu există o minimă stabilitate? La mine, la Daniel Pancu, a fost altceva, decizia a aparţinut sufletului, nu minţii.

- Nu aţi reuşit echilibrarea financiară. Există vreo speranţă?

- Cu datoriile pe care le-am găsit, de aproape 2 milioane de euro, era imposibil de echilibrat financiar clubul, mai ales în acest 2020 nebun,în care s-a dat totul peste cap. E bine că am identificat varianta de a fi finanţaţi din bani publici, am fost prima echipă care a aplicat pe Legea 55 şi chiar am încercat să ajut şi alte cluburi din Liga I. Începând cu anul 1945, când s-a înfiinţat, Poli a reprezentat tot timpul comunitatea. Nu afost echipa lui Paraschiv, Pancu sau Mihai Chirica. Da, Mihai Chirica şi Consiliul Local sunt principalii noştri parteneri şi este normal să ne fie alături. Le mulţumesc public! Dar îmi doresc şi o relaţie strânsă cu Consiliul Judeţean, colaborare ce ne-a lipsit în această perioadă. La fel de mult, vreau să avem alături mediul de afaceri ieşean, care să perceapă Politehnica ca pe un brand istoric, vector de promovare, nu ca pe un nevoiaş care stă cu mâna întinsă. Mi-aş dori nespus de mult să avem pe echipament, printre sponsorii principali, nume de branduri ieşene. Atunci vom putea vorbi de un club stabil, care să-şi îndeplinească obiective îndrăzneţe şi să facă pasul apăsat spre întrecerile continentale.

- Ce aşteptări ar trebui să aibă suporterii de la acest sezon, în condiţiile în care sunt restanţe mari, iar lotul nu a fost întărit?

- În primul rând trebuie săînţeleagă că nu putem face transferuri spectaculoase! Bugetul salarial a scăzut din această vară cu 30% şi, din păcate, cred că vom fi echipa cu cel mai mic buget din Liga 1. Mai mic şi decât unele echipe de Liga a II-a! Sper însă să fim cea mai inimoasă. Mi-ar fi simplu să aduc jucători buni, să le dau salarii consistente, cum au fost pe aici, de 7 000 de euro sau mai mari, cum sunt la alte cluburi. Aş obţine rezultate imediate şi lumea ne-ar aplauda. Asta ar însemna însă să fiu inconştient, să-mi pese doar de interesul personal. Dacă nu sunt atent la fiecare leu, Poli ar ajunge sigur în groapă, Imediat! Încercăm să construim durabil şi să punem cărămidă lângă cărămidă la temelie, pentru e evita multiplele greşeli din trecut. Dau doar un exemplu. Puţină lume ştie că până cu două zile înainte de începutul campionatului am avut transferurile blocate de către FIFA. În 2018 a apărut un litigiu cu un fost jucător. A cerut 12 000 euro pentru două luni şi era dispus să rupă contractul. Clubul i-a oferit doar 10 000, iar fotbalistul a refuzat propunerea. S-a dus la FIFA, care ne-a obligat să-i dăm şi alte salarii, pentru multe alte luni. S-a ajuns la 40 000 de euro. În plus, ni s-au blocat şi transferurile.Deci, pentru o posibilă economie de 2 000 de euro, am pierdut aproape 30 000. Şi am deblocat greu transferurile. Au mai fost şi alte procese pierdute, cu sume mari. E greu să construieşti când eşti sufocat de datoriile din trecut, care tot apar peste noapte.

- Va ajunge vreodată Poli un club stabil?

- Poli navighează încă în ape tulburi. Nu pot ascunde asta, iar lupta este una de supravieţuire la acest moment. Ne-am angajat însă, de la căpitan până la matelot, sa redresăm corabia, fiecare cum poate. Unul cu vâsla, altul cu un motor puternic, cu un cârmaci priceput ori vreunul cârpaci, ca să nu luăm apă. Aşteptăm vântul bun din pupa pentru că, zic eu, pânzele sunt însufleţite de ieşeni. Cineva întreba: „Cum de reuşeşte o corabie să străbată oceanul, când ea este doar una singură, iar valurile sunt atât de multe?”. Răspunsul a fost: „Corabia reuşeşte să străbată valurile mari pentru că are un scop şi o destinaţie” .Iar Poli are un scop şi o destinaţie. Am toată convingerea că această echipă va reprezenta în scurt timp o stare de spirit,