SPORT

Cipru a învins San Marino, scor 4-0, în grupa H, unde este și România

De Redacția
duminică, 12 octombrie 2025, 19:00
1 MIN
Echipa naţională din Cipru a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de echipa naţională din San Marino, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie News.ro.

Cu Marinos Tzionis, de la UTA Arad, titular, ciprioţii au marcat primul gol la Serravalle încă din minutul 9, prin Loizos Loizou. În partea secundă selecţionerul oaspeţilor, Akis Mantzios, l-a trimis în teren şi pe Charalampos Kyriakou, de la Dinamo Bucureşti. Cipru a făcut 2-0 în minutul 59, prin Stelios Andreou, pentru ca în minutul 67 Grigoris  Kastanos să transforme un penalti pentru 3-0. Andronikos Kakoullis a stabilit scorul final, în minutul 79, şi San Marino – Cipru a fost 0-4.

Cu opt puncte după această victorie, ciprioţii au trecut pe locul al treilea în clasament, în faţa României, care are 7 puncte. Tricolorii au însă şi două meciuri mai puţin, cinci faţă de şapte ale Ciprului.

