Circuitul tablei de gard în natură: consideraţiuni ştiinţifico-fantastice

Una despre care, de altfel, ne-au şi întrebat mulţi alaltăieri, în ziua anunţului bombă făcut de DNA. Căci, dacă luăm mot-a-mot comunicatul incriminatului, poţi să îi dai dreptate, dar şi să îl incriminezi în acelaşi timp. Cum anume? Păi, iaca ce spune în mod foarte abil dom’ Costel: „Nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii“. Mai intai ne intrebam daca pot fi primite asemenea foloase fara incalcarea legii. Apoi vine partea a doua.

Ei, aicea-i toată cheia şi lacata: nu am cerut şi nu am luat. Păi de cerut, e clar că acuma altfel se dă de înţeles, nu se cere de-a dreptul. Iar asta cu “nu am luat”, iarăşi e cu dus şi întors. Din câte se vorbeşte printre cei apropiaţi, tabla cu pricina ar fi fost dată, zice-se, firmei soţiei, deci nu lui dom’ Costel, nu e clar? Ca urmare, e clar că nu minte când spune că el nu a luat.

Mai departe, spune lumea mai informată din partid, tabla cu pricina ar fi ajuns la o rudă pe filiera sorei fraţilor, care e dezvoltator imobiliar de case pe lângă Iaşi, şi care are ce face cu tablă de gard fie ea şi 40 de tone, nu doar 20. Mai departe, dacă acele foloase erau cuvenite ori necuvenite, judecaţi şi voi! Că noi nu vrem să cobim...

Pe ici pe colo se mai ştia câte ceva. Iaca de ce!

Una scurtă dar vioaie şi despre alt aspect: se ştia au ba în anumite medii despre ce urmează să se întâmple la începutul acestui an? Ştiu, veţi spune că nu, căci instituţiile lucrează în mare secret, bla-bla-bla. Dar avem faza cu pregătirea divorţului, zice-se că pentru a salva pe ultima sută de metri ce se mai poate din agonoseala famigliei. Iar asta e una.

A doua: zice-se că liderul de partidoi Ciolacu ar fi spus la un moment dat, într-un cadru restrâns de partid, că la Iaşi ei vor avea nevoie în continuare de serviciile electorale ale lui nea Măricel, pentru că vom avea mari surprize după Sărbători. Hopa: oare să se fi referit la posibilitatea de a avea noi alegeri pentru şeful de judeţ? Întrebăm, nu dăm cu paru’...

Topul poantelor

Şi, la final, ca să nu părăsim totuşi subiectul anului, şi ca să rămâneţi aşadar tot cu noi, în strunga de oi, haideţi să trecem niţel în revistă şi poantele care au circulat ieri şi alaltăseară, pe tema de mai sus, printre ăia mai hâtri din politichia de Bahlui. Din noianul de poante, care mai bune şi care mai nesărate, am ales să facem un mic top patru, ca la premii, plus menţiune:

1 - Succes al sportului ieşean: avem în conducerea judeţului un mare maestru la table.

2 - De ce a picat Costel?A fost scos la tablă.

3 - Cât tupeu! Alexe s-a băgat în faţă la DNA, înaintea lui Chirica.

4 - Semne bune anu’ are: avem şi un ministru tablagiu...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.