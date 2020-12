COMUNICAT DE PRESA

Dată fiind evoluţia relativ favorabilă a situaţiei sanitare în Municipiul Iaşi, unde coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori a coborât în ultimele zile sub nivelul de 2 la mie, şi deciziile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi ale celui Judeţean privind o serie de măsuri de relaxare a restricţiilor pentru agenţii economici, începând de astăzi, 30 decembrie 2020, de la ora 20.00, până duminică, 3 ianuarie 2021, la ora 24.00, circulaţia rutieră va fi interzisă pe bulevardul Ştefan cel Mare, de la intersecţia cu strada I. C. Brătianu până la intersecţia cu strada 14 Decembrie 1989, precum şi pe strada I. C. Brătianu, până la intersecţia cu strada Agatha Bârsescu.