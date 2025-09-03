Circulația tramvaielor pe str. Cuza Vodă va fi reluată în weekend. Așa promit oficialii CTP Iași

Tramvaiele vor circula din nou pe str. Cuza Vodă începând cu sfârșitul acestei săptămâni. Cel puțin așa au declarat ieri oficiali ai Companiei de Transport Public (CTP) Iași. În weekend vor fi restricțiile „tradiționale” din centrul Iașului, în contextul desfășurării etapei de raliu.

„S-a lucrat inclusiv pe timp de noapte”

Potrivit directorului CTP Cristian Stoica, lucrările pentru modernizarea unei porțiuni din calea de rulare a tramvaielor sunt aproape gata. „S-a lucrat inclusiv pe timp de noapte, a fost turnat asfaltul, tramvaiele vor începe să circule din weekend”, a declarat ieri șeful CTP.

Linia de pe str. Cuza Vodă are o importanță semnificativă în transportul public local. O eventuală prelungire a termenului de execuție a reparațiilor din zonă ar fi îngreunat substanțial circulația în centrul orașului, în contextul începerii noului an școlar.

Circulația tramvaielor pe str. Cuza Vodă a fost suspendată timp de o lună, perioadă în care CTP a introdus trasee alternative de autobuz. Aproape 8 milioane lei au fost investiți pentru înlocuirea șinei de tramvai pe o porțiune de 150 metri între intersecția cu str. Armeană și parcarea de la Golia. Achiziția materialelor și lucrările au fost efectuate de operatorul de transport.

Restricții de circulație în centrul Iașului în weekend

Pe de altă parte, până duminică seară, în centrul Iașului vor fi în vigoare o serie de restricții de circulație în contextul desfășurării etapei de raliu. Potrivit unei dispoziții emise de primarul Mihai Chirica, în Piața Palatului Culturii va fi amplasată scena pentru festivități, alături de zona de regrupare, zona de verificări tehnice și parcul service.

În apropierea sediului Primăriei, va fi amenajat un parc închis securizat pe str. I.C. Brătianu (tronson cuprins între str. Agatha Bârsescu și bld. Ștefan cel Mare) și pe pietonal.

Alte restricții vor fi pe 5 septembrie, în intervalul orar 18:00 – 23:00, pentru desfășurarea probei de la Râpa Galbenă. Ca de obicei, arterele de circulație afectate vor fi str. Păcurari (sectorul cuprins între str. Anatasie Fătu și pasaj Mihai Eminescu), str. Anastasie Fătu, str. Gh. Lascăr, str. Râpa Galbenă, str. Gării (sector cuprins între str. Râpa Galbenă și str. Arcu), pasajul Mihai Eminenescu și bld. Indepndenței (sectorul cuprins între str. Nicolae Bălcescu și Piața Mihai Eminescu).

