Circulație în „inel” cu sens unic în zona Palat. Lucrările, într-un „pachet” de 50 mil. euro cu reabilitarea liniei de tramvai BCU-Triumf: aceasta va fi aprobată vineri

Consiliul Local (CL) va aproba, la finalul săptămânii, proiectul de reabilitare a liniei de tramvai între BCU și Triumf. Primăria Iași mai are în pregătire modificarea circulației tramvaielor în zona centrală, prin crearea unui „inel” în circulație cu sens unic în zona Palatului Culturii. Valoarea totală a celor două proiecte este în jur de 50 milioane euro.

Odată ce indicatorii vor fi aprobați de plenul CL, Primăria va depune proiectele pentru obținerea finanțării nerambursabile de la UE. În paralel, municipalitatea poate începe demersurile pentru organizația licitației de execuție. În cazul liniei BCU – Triumf, care va fi supus aprobării CL vineri, lucrările vor dura 18 luni. Șantierul ar putea fi deschis în a doua jumătate a anului 2026, ținând cont de pașii birocratici care trebuie îndepliniți până la „prima lopată”.

Va fi înlocuită și rețeaua de fir-contact

Potrivit documentației tehnice, proiectul constă în reabilitarea căii de rulare dublă (1.416 m) și a rondului Triumf (120 m de cale), inclusiv rețeaua dublă de fir-contact, alături de modernizarea trotuarelor (6.079 mp), a spațiilor verzi (2.589 mp) și construirea a 2 stații de tramvai (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Triumf).

„Proiectul actual nu reface partea carosabilă destinată autovehiculelor. Singurele lucrări de asfaltare prevăzute pentru partea carosabilă adiacentă sunt lucrări de racordare a liniilor de tramvai reabilitate la trama stradală existentă”, conform proiectului.

În document se precizează că linia de contact proiectată va permite circulația tramvaielor cu o viteză maximă de 60 km/h. „La toate trecerile de pietoni se vor monta sisteme inteligente de iluminat de tip LED cu lumină asimetrică pentru a crea un contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului. Nivelul de iliuminare al trecerilor de pietoni trebuie să fie cu 50% mai mare decât al căii de circulație”, se arată într-un memoriu de prezentare a investiției.

„Inel” cu circulație în sens unic în zona Palatului Culturii

Un alt proiect în pregătire al Primăriei vizează zona Palatului Culturii. Această investiție, cu o valoare estimată în jurul sumei de 150 milioane lei, va aduce modificări substanțiale în circulația din zonă.

Conform Primăriei Iași, pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr va fi creat un „inel” cu circulație cu sens unic de coborâre pe strada Palat spre Podu Roș și cu sens unic de urcare dinspre Podu Roș pe strada Lazăr până la intersecția cu strada Anastasie Panu. Linia de tramvai va fi mutată la bordură.

„Traseul de pe strada Sf. Lazăr presupune crearea unei benzi dedicate pentru tramvaie și autobuze, pe partea dreaptă la bordură, până la pasajul pietonal Sf. Vineri, cu sens de urcare spre strada Anastasie Panu și racordarea liniei de tramvai atât spre strada Elena Doamna, cât și cu strada Anastasie Panu spre strada Palat”, conform unei informări recente a Primăriei Iași.

În același timp, pe sensul dinspre str. Anastasie Panu spre Podu Roș proiectul vizează reabilitarea liniei de tramvai existente pe str. Palat și prin transformarea str. Anastasie Panu (de la intersecția cu strada Sf. Lazăr) și str. Palat în stradă cu sens unic de coborâre spre Podu Roș, care va include bandă dedicată de coborâre pentru autobuze și tramvaie.

„Atât pe străzile Anastasie Panu și Palat, cât și pe str. Sf. Lazăr calea simplă de rulare a tramvaielor va fi înglobată în trama stradală și va fi separată de traficul autovehiculelor prin montarea de stâlpișori de cauciuc, ca pe banda unică dintre Podu Roș și CUG”, au mai arătat reprezentanții Primăriei.

De asemenea, proiectul include desființarea căii de rulare de pe strada Piața Palat și amenajarea acesteia ca pietonal. Pe străzile Anastasie Panu și Palat vor fi executate lucrări pe o lungime totală de 1.450 de metri de cale simplă de rulare și pe o suprafață totală de 35.000 de metri pătrați. În același timp, pe str. Palat vor fi făcute lucrări pe o lungime totală de 1.150 de metri de cale simplă de rulare și pe o suprafață totală de circa 28.000 de metri pătrați.

Atât proiectul din Copou, cât și cel din zona centrală ar urma să fie finanțat prin intermediul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Publicitate și alte recomandări video