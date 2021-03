Citu a cerut o ancheta rapida la Onesti, iar vinovatii sa plateasca

Premierul Florin Citu a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, unde un barbat de 68 de ani a sechestrat si apoi a ucis doi muncitori, ca a cerut ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o ancheta rapida, iar daca se va dovedi ca au fost vinovati din cadrul lucratorilor din politie, acestia sa fie facuti raspunzatori.

Florin Citu a fost intrebat, miercuri, despre cazul de la Onesti si daca este multumit de interventia politistilor.

"Am vorbit cu domnul Bode despre acest caz ieri toata ziua. Am cerut o ancheta rapida. Si in acelasi timp sa ia masuri daca se dovedeste ca au fost vinovati din cadrul lucratorilor din politie. Deci nu accept ca daca se dovedeste ca din cauza lucratorilor de politie s-a ajuns la acest rezultat, cei care sunt vinovati sa fie facuti raspunzatori imediat. Ancheta cat mai rapid, asta i-am cerut domnului Bode, dupa aceea cand avem rezultatele, va veni si cu deciziile", a declarat Florin Citu.

