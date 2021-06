Cîţu: Am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani

Întrebat dacă România va fi nevoită să apeleze la împrumuturi externe, în cazul în care se va prefigura o nouă criză economică, premierul a negat.

"Am trecut printr-o criză economică globală anul trecut, cea mai mare criză din ultima sută de ani şi am ieşit cu fruntea sus. (...) România a avut cea mai mare creştere economică două trimestre la rând din Uniunea Europeană. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Vă daţi seama că acum suntem mai pregătiţi pentru orice alt şoc. (...) Nu îmi este teamă de niciun şoc negativ, oricare ar fi el", a declarat Cîţu vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

El a adăugat că la baza revenirii economiei s-a aflat o relaţie corectă între stat şi antreprenori.

"Am încredere în antreprenorii români. Atunci când faci lucrurile corect din partea statului, plăteşti facturi la timp (...), când faci lucrurile corect pentru antreprenorul român şi îl laşi în pace (...), antreprenorul român face treaba. Asta a fost, de fapt, cheia succesului anul trecut, am lăsat antreprenorul român să-şi facă treaba şi vom merge şi mai departe pe aceeaşi formulă", a mai spus premierul.

Prim-ministrul Florin Cîţu a participat, vineri, la prezentarea planului de investiţii şi a proiectelor pentru judeţul Maramureş. El a vizitat, anterior, Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piaţa Libertăţii din municipiul Baia Mare. AGERPRES