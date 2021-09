Cîțu, despre alegerile din USR PLUS: Este clar că este o penalizare

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi la Râmnicu Vâlcea, că rezultatul alegerilor interne pentru şefia USR PLUS unde candidatul Dacian Cioloş a obţinut scorul cel mai mare, reprezintă o penalizare pentru cei care au scos partidul de la guvernare. Şeful Guvernului a adăugat că nu se va ruga de reprezentanţii acestei formaţiuni să vină la guvernare.

„În aceea ce priveşte alegerile de la USR PLUS, eu nu văd aici o surpriză, este clar că este o penalizare pentru cei care au scos de la guvernare USR PLUS şi s-au alăturat celor de la AUR. Aşa văd eu lucrurile”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat într-o conferinţă de presă susţinută joi la Râmnicu Vâlcea cum comentează rezultatul primului tur al alegerilor pentru şefia USR PLUS.

El a reiterat faptul că PNL nu se va ruga de reprezentanţii USR PLUS să revină în coaliţie.

„V-am spus că de luni vor discuta cu mine ca preşedinte al PNL, iar noi nu ne vom ruga de USR PLUS să vină la guvernare”, a conchis Cîţu.

Dacian Cioloş a obţinut cele mai multe voturi în cursa pentru alegerea preşedintelui USR PLUS, însă va intra în turul al doilea cu Dan Barna, pentru că nu a întrunit 50% +1 din voturile valabil exprimate.

„Astăzi, 23 septembrie, s-a încheiat primul tur al scrutinului intern pentru alegerea preşedintelui USR PLUS: au votat 32.815 (74.4%) din totalul de 44.114 electori. Rezultatele exprimate sunt următoarele: Dacian Cioloş: 15.111 (46.0%); Dan Barna: 14.404 (43.9%); Irineu Darău: 3.300 (10.1%)”, arată un comunicat de presă al formaţiunii.

