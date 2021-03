Cîţu: Este o premieră, un buget care trece fără amendamente

”Este un buget bun, echilibrat, cu care începem reconstrucţia României şi nu poţi să fac acest lucru decât prin reformă şi investiţii. (...) reformă pe care mulţi politicieni au aruncat-o în spaşiul public, dar au fugit de ea şi este momentul să o facem”, a afirmat premierul FlornCîţu, după adoptarea bugetului. Acesta a prcizat că ”au fost câteva zile importate”.

”Cred că este o premieră, un buget care trece prin Parlament fără niciun amendament, ceea ce arată că suntem o coaliţie unită, puternică, pregătită să reziste toţi cei patru ani pentru că avem foarte mult de lucru”, a mai afirmat premierul. La rândul său, liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a susţinut că votul din Parlament arată că există o majoritate parlamentară stabilă.

”Cele două zile în care am ajuns să votăm bugetul au dovedit un lucru foarte clar: există o majoritate parlamentară stabilă o coaliţie de guvernare care şi-a propus să facă aceste reforme. (...) Această coaliţie de centru-dreapta îşi onorează angajamentele pe care e-a făcut românilor în campania electorală. (...) Votul confirmă că din acest moment România intră pe o execuţie bugetară pentru cel mai ambiţios buget de investiţii pe care l-a avut România vreodată”, a declarat Barna.

Vicepremierul Kelemen Hunor a explicat că a fost nevoie de o prgătire a bugetului pentru ca acesta să poată fi votat în două zile.

”Ca să putem vota acest buget în două zile era nevoie de o pregătire a proiectului de buget şi nu degeaba am întârziat un pic faţă de calendarul iniţial (...) Am reuşit să venim cu un buget foarte bine gândit, foarte bine făcut. (...) Avem nevoie de bugete multianuale”, a declarat Kelemen Hunor. Proiectul legii bugetului de stat pe acest an a fost adoptat de Parlament, în forma iniţiată de Guvern