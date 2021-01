Cîţu îi dă replica lui Voiculescu: Valeriu Gheorghiţă pleacă doar dacă spun eu

„Nu am auzit de aşa ceva şi ştiţi foarte bine că, în primul rând, CNCAV este în subordinea premierului, deci la mine nu a ajuns aşa ceva. Eu am văzut discuţii, discuţii foarte importante, de unde au ieşit comunicate şi soluţii. Acum, că oamenii discută şi mai au şi opinii diferite, până la urmă e normal să ai opinii diferite când încerci să faci un lucru bun. Eu am spus întotdeauna, dezbaterea este ceea ce am încurajat, dar nu are nicio atribuţie domnul ministru al Sănătăţii dacă pleacă sau nu domnul Gheorghiţă. Deci, lucrurile sunt separate clar, nu are nicio legătură aici”, a explicat Florin Cîţu, întrebat marţi seara la Europa FM despre informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora Vlad Voiculescu nu mai vrea ca Valeriu Gheorghiţă să fie coordonatorul campaniei naţionale de vaccimare.