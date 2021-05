Cîţu, întrebat dacă nu ar fi discriminare oferirea de beneficii pentru cei vaccinaţi: Dacă Germania are beneficii, cred că şi pentru noi este ok

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, dacă nu e vorba despre distriminare să se facă facilităţi pentru cei vaccinaţi, cum ar fi accesul în restarante, la capacitate maximă şi a rpecizat că ese vorba despre o propunere care va fi discutată de toate ministerele implicate.

”Eu am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propunerile. Există un mod de a motiva populaţia, fiecare ţară are propriul mod de a motiva populaţia. Dacă Germania are beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că şi pentru noi este ok. Este singura soluţie pentru a scpa de pandemie”, a declarat prmierul.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că, dacă se atinge ţinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunţa la masca de protecţie la plajă sau în drumeţiile montane. Premierul anunţă şi facilităţi pentru cei vaccinaţi, respectiv faptul că restaurantele ar putea funcţiona la 100% din capacitate.