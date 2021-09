Cîţu, întrebat despre campania de vaccinare: Eu nu sunt o firmă de advertising

"Eu nu sunt o firmă de advertisting, ceea ce poate să facă Guvernul, am făcut. La începutul acestei pandemii, problema noastră era dacă şi când avem vaccinul. Asta era soluţia. După aceea, a venit vaccinul, eram criticaţi că nu avem fluxuri, că nu putem să vaccinăm multe persoane. Am rezolvat aceste probleme. Dar până la urmă, în România vaccinarea nu este obligatorie. Pot să fiu acuzat că eu nu sunt cel mai convingător om din lume, (...) dar aş vrea să văd responsabilii din societate, oamenii care sunt lideri de opinie, influencerii pe Facebook, câte ore au dedicat campaniei de vaccinare? Până la urmă este vorba despre noi toţi, vaccinarea ne ajută pe noi toţi. Eu, dacă este ceva să-mi asum, poate eu nu sunt cel mai convingător om din lume, deşi m-am dus, m-am vaccinat între primii, şi a doua oară, am fost peste tot în România şi cred că la fiecare declaraţie am vorbit despre campania de vaccinare. Preşedintele Klaus Iohannis, la fel", a declarat Cîţu, întrebat dacă se simte vinovat că nu a mers campania de vaccinare.

