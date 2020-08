Cîțu: Pensiile vor crește în 2020 cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii

„Ministerul Muncii, la care se uită toată lumea astăzi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la începutul anului a încpeut cu cel mai mare buget. Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD şi a încercat să facă în această perioadă am reuşti să găsim resursele pentru a plăti la timp şi ajutoare sociale şi salarii şi pensii. Astăzi vă spunem că da, în România vom creşte pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care am putut-o vedea vreodată. PSD nu a mărit niciodată pensiile cu această sumă”, a afirmat Cîțu.

Florin Cîțu a afirmat că Guvernul a reușit să crească pensiile „cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii”.

„Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o altă țară care face aceste eforturi în plină criză”, a continuat Cîțu.

Ministrul a precizat, de asemenea, că la Sănătate vor fi alocate fonduri importante.

„La Sănătate, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, faţă de bugetul iniţial. Aici vorbim de echipamente medicale, sporuri pentru cei care sunt în prima linie în lupta cu pandemia. Bineînţeles nu am lăsat stocurile pe zero”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Florin Cîțu a susținut că România va fi „una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care va evita recesiunea economică”.