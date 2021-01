Ciuperca unghiei se poate lua şi de la papucii de casă. Tratament

Sorina Badea, 38 ani, Iași: „Am circa șase luni de când am probleme cu unghiile de la picioare. Sau, cel puțin de șase luni am constatat că acestea și-au modificat complet aspectul. Nu mi-am făcut griji prea mari, pentru că eu nu merg la saloane, îmi fac singură atât pediuchiura, cât și manichiura. Numai că, acum, unghiile mele de la picioare au devenit tot mai albe, aproape opace, și sunt sfărâmicioase. Poate nu m-aș fi îngrijorat foarte mult, dar am început să observ o ușoară modificare și la unghiile de la mâini și, recunosc, m-am îngrijorat. Vă rog să-mi spuneți, dacă se poate, ce credeți că am - eu bănuiesc că este o ciupercă - dar nu înțeleg cum m-am căpătat cu ea și, bineînțeles, ce ar trebui să fac să scap de această problemă“.