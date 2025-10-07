MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

CJ Iași confirmă demisia managerului interimar. Spitalul „Sf. Maria”, condus din nou de Cătălina Ionescu?

De Ancuta POPA
marți, 07 octombrie 2025, 16:43
1 MIN
CJ Iași confirmă demisia managerului interimar. Spitalul „Sf. Maria”, condus din nou de Cătălina Ionescu?

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a confirmat pentru „Ziarul de Iași” demisia managerului interimar dr. Radu Constantin Luca. Momentan, CJ Iași nu a clarificat cine conduce unitatea medicală.

Conform protocolului standard, în momentul în care un manager își dă demisia, atribuțiile sunt preluate de directorul medical. La Spitalul de Copii, director medical este acum fostul manager interimar, dr. Cătălina Ionescu, schimbată din funcție la finalul lunii trecute.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală și administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat Costel Alexe.

Dr. Radu Constantin Luca și-a depus demisia la doar o săptămână după ce fusese numit manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”.

Etichete: costel alexe, Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network