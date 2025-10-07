CJ Iași confirmă demisia managerului interimar. Spitalul „Sf. Maria”, condus din nou de Cătălina Ionescu?

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a confirmat pentru „Ziarul de Iași” demisia managerului interimar dr. Radu Constantin Luca. Momentan, CJ Iași nu a clarificat cine conduce unitatea medicală.

Conform protocolului standard, în momentul în care un manager își dă demisia, atribuțiile sunt preluate de directorul medical. La Spitalul de Copii, director medical este acum fostul manager interimar, dr. Cătălina Ionescu, schimbată din funcție la finalul lunii trecute.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală și administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat Costel Alexe.

Dr. Radu Constantin Luca și-a depus demisia la doar o săptămână după ce fusese numit manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”.

