CJ Iași se apucă de cinci drumuri județene înainte să înceapă proiecte mai vechi

Cu două dintre ieșirile din municipiul Iași aflate de mai mulți ani în faza de proiect de modernizare (spre Lunca Cetățuii, respectiv spre Aroneanu), Consiliul Județean mai adaugă pe listă două intenții – de data asta, doar pentru asfaltare și amenajare: din Rond Păcurari spre Breazu (DJ 280E) și de la intrarea în Dancu până la intersecția cu DJ 248D (drumul spre Tomești).

Primul dintre ele are o lungime de 6,45 km, iar suma acordată sub formă de credit de angajament este de 14,55 milioane de lei. Un studiu de trafic realizat încă din 2022 arată că partea carosabilă a drumului are perioada de exploatare depășită. Banii ar urma să acopere aplicarea unui strat de covor asfaltic și asigurarea scurgerii apelor pluviale. Este menționată și siguranța rutieră, dar nu e clar dacă asta presupune dar marcaje și indicatoare sau și construirea de trotuare – care lipsesc pe aproape toată lungimea acestui segment de drum.

În cealaltă parte a orașului, în Dancu (Holboca), tronsonul de drum avut în vedere măsoară doi kilometri. Suma solicitată în acest caz este de 4,1 milioane de lei și are același scop: refacerea carosabilului, asigurarea scurgerii apelor și realizarea elementelor de siguranță rutieră. De remarcat însă că o bună parte din acest segment a fost modernizat odată cu înlocuirea liniei de tramvai pe traseul 3.

Imaginile de pe Google Maps arată că pe drumul DJ 249A de la Holboca spre municipiul Iași se lucra și în primăvara anului trecut

Alte drumuri de asfaltat în județ

Consilierii județeni urmează să se pronunțe în ședința de plen de miercuri asupra finanțării în aceleași condiții a altor trei segmente de drum. Este vorba de 3,37 km pe DJ 208K, între Cristești și DN2/ E85, pentru care creditul de angajament se cifrează la 9,1 milioane de lei, de 3,7 km pe DJ 281A între Hârlău (DN 28B) și Primăria Deleni, 8,7 milioane de lei, și de 2,9 km pe DJ 281E, la Todirești, 6 milioane de lei.

Proiectele de hotărâre nu menționează un orizont de timp pentru începerea lucrărilor sau în privința duratei acestora.

Vechile proiecte de amploare mai mare, prin care vor fi modernizate, respectiv extinse la patru benzi ieșirile din municipiul Iași spre Lunca Cetățuii (DJ 248) și spre Aroneanu (DJ 282G), sunt în continuare în așteptare. La ultima conferință de presă, susținută în urmă cu o lună la sediul PNL, președintele CJ Costel Alexe a afirmat că anunțurile de licitație urmau să fie afișate pe platforma electronică de achiziții publice. Amintim că, la sfârșitul anului trecut, consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut de 140 de milioane de lei pentru finanțarea celor două proiecte.

