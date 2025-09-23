Clanul Corduneanu, implicat activ în atacul hibrid al Rusiei asupra Moldovei? Ce ar fi făcut interlopii, fani ai pro-rusului Călin Georgescu

Victoria Furtună, președintele partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova a apelat la clanul Cordunenilor din Iași pentru a obține domiciliu în România, scrie digi24.ro.

Partidul condus de către aceasta a fost exclus de la alegerile parlamentare de la Chișinău pentru că ar fi fost finanțat ilegal de către oligarhul fugar, Ilan Șor. Polițiștii români au verificat mai multe adrese în județul Iași în contextul în care tot mai mulți oameni declară domicilii false.

Surse Digi24 spun că printre persoanele vizate este si fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Femeia și-ar fi declarat domiciliul la una dintre adresele clanului interlop al Cordunenilor. Adresa respectivă a fost pusă, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care şi-au declarat fictiv domiciliul acolo pentru a obține documente de identitate româneşti.

Reamintim că membri ai clanului Corduneanu și-au exprimat în ultima perioadă susținerea pentru penalul Călin Georgescu, acuzat că face jocurile Rusiei în România.

Poliţiştii ieşeni au făcut azi 23 de percheziţii în mai multe locaţii din Iaşi şi au legitimat 30 de persoane, scopul acţiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar şi din Federaţia Rusă.

Şaptezeci şi patru de persoane, instruite în Serbia pentru a provoca dezordini în masă în contextul alegerilor parlamentare de duminică, au fost reţinute luni, în urma a 250 de percheziţii desfăşurate în nordul, centrul şi sudul Republicii Moldova, relatează Newsmaker.md.

Oamenii legii susţin că în spatele operaţiunii s-ar afla serviciile speciale ruse, iar cei vizaţi au legături atât cu partide politice din Republica Moldova, cât şi cu grupări criminale.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 28 septembrie. În cursă au fost înregistraţi 23 de concurenţi electorali, dintre care patru sunt independenţi.

Preşedinta Maia Sandu a calificat, anterior, scrutinul din această toamnă drept „cel mai important” din istoria Republicii Moldova şi a avertizat că Moscova încearcă să influenţeze rezultatul pentru a-şi consolida controlul asupra Chişinăului. De cealaltă parte, Rusia respinge acuzaţiile de amestec în treburile interne ale ţării.

