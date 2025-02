Classix Festival 2025: O celebrare a muzicii clasice la Iași

Classix Festival 2025 se desfășoară în perioada 23 februarie – 2 martie, aducând la Iași un program variat de evenimente: 9 concerte în 7 locații emblematice, 3 expoziții și 3 vernisaje, o proiecție de scurtmetraje, 3 panel-uri de discuții, o lansare de carte, o prelegere și o prezentare. Cu peste 95 de artiști din 14 țări și 24 de speakeri internaționali la evenimentele Classix in Focus, festivalul își propune să ofere publicului o experiență culturală unică și diversificată

„Ediția din acest an aduce opt zile de evenimente, fiind cea mai mare ediție. Vorbim despre nouă concerte în locații emblematice ale orașului.Suntem extraordinar de încântați fiindcă am văzut că publicul este din ce în ce mai interesat și mai numeros în ceea ce privește festivalul. La debutul de aseară, de la Catedrala Romano-Catolică, am avut cel mai mare număr de spectatori și ne-am bucurat și de un număr impresionant al celor care ne-au urmărit online, fiindcă au fost peste 50 de mii de vizualizări”, a declarat Patricia Roxana Brohanschi, director al Classix Festival.