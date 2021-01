Clienții din zona Moldovei pot obţine o factură mai mică la energie pe piaţa concurenţială

În prezent, E.ON este furnizorul tradiţional al clienţilor în regim reglementat din şase judeţe ale ţării din zona Moldovei: Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui şi Neamţ.

Locuitorii acestor judeţe care, până acum, au plătit preţuri reglementate ar trebui să încheie noi contracte pe piaţa concurenţială, fie cu furnizorul actual, fie cu altul, altfel vor rămâne automat în piaţa de serviciu universal şi vor plăti mai mult cu 14,5% de la 1 ianuarie 2021, odată cu liberalizarea totală a pieţei.

Faţă de alte regiuni ale ţării, aceştia au la dispoziţie şi oferte la preţuri mai mici decât până acum. Un alt aspect care trebuie menţionat în această analiză este că E.ON are acelaşi preţ şi pentru piaţa de serviciu universal, şi pentru piaţa concurenţială.

Schimbarea contractului de energie este un proces relativ simplu şi nu ar trebui să ne ia foarte mult timp, dacă ştim ce avem de făcut. În primul rând, pe site-ul ANRE există o aplicaţie unde consumatorii pot compara ofertele tuturor companiilor de pe piaţă. Fiecare consumator trebuie să completeze judeţul în care se află, consumul din ultima factură şi valoarea ei, pentru a o putea compara cu noile oferte.

În ceea ce priveşte piaţa concurenţială, consumatorii pot alege dintre 113 oferte ale companiilor energetice. Şapte dintre acestea au un preţ mai mic decât cel actual, deci factura va scădea. Alte 38 de oferte au preţuri mai mici decât dacă am rămâne în piaţa de serviciu universal.

Astfel, cel mai mic preţ este cel al companiei AIK Energy, cu 3,26% mai mic decât preţul reglementat de până în prezent. Urmează Restar Energy One, Hidroelectrica şi Nova Power and Gas, fiecare cu o ieftinire de 1,81%. Alte oferte cu preţ mai mic decât cel reglementat până în prezent are Enel Energie, cu o reducere a facturii de 0,22%.

Dacă doresc să rămână la acelaşi furnizor, adică E.ON, consumatorii pot încheia un nou contract pe piaţa concurenţială cu această companie la un preţ mai mare cu 14,5% faţă de ultima factură.