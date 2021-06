Clienții Lidl România pot susține asociația Clubul Câinilor Utilitari

Lidl România lansează o nouă campanie prin care susține, pentru al doilea an consecutiv, programele de pregătire pentru câinii de utilitate socială realizate de Clubul Câinilor Utilitari. Astfel, în perioada 28.06 – 31.07.2021, pentru fiecare produs achiziționat din gamele Orlando și Coshida, dintre cele două semnalizate la raft, Lidl donează 1 leu către această asociație. Cu ajutorul clienților săi, Lidl va sprijini programele de pregătire pentru echipele de Câini de Salvare și Câini pentru Terapia Asistată de Animale. Produsele din gamele Orlando și Coshida participante în campanie sunt Hrană umedă pentru câini și Hrană umedă pentru pisici.

Împreună cu clienții săi, Lidl a contribuit și anul trecut cu o donație de 50.000 de lei către Clubul Câinilor Utilitari, care antrenează câini pentru intervenții în cazuri de urgență, cum ar fi cutremurele sau avalanșele, sau care ajută copiii cu tulburări din spectrul autist sau cu Sindromul Down. Câinii salvatori lucrează în tandem cu stăpânii lor și pot obține un atestat oficial după mai mult de un an de pregătire intensă și 1.000 de ore de antrenament. În plus, Clubul Câinilor Utilitari se ocupă și cu educarea opiniei publice (în special a copiilor) despre beneficiile interacțiunii om-animal, consilierea diferitelor organizații guvernamentale sau neguvernamentale în ceea ce privește folosirea câinilor utilitari, intervenții de tip Terapie și Activități Asistate de Animale pentru copii cu dizabilități sau fără, precum și intervenții în misiuni de Căutare și Salvare.

În perioada 28 iunie – 31 iulie 2021, clienții Lidl pot contribui la susținerea programelor dedicate pregătirii câinilor de utilitate socială desfășurate de asociația Clubul Câinilor Utilitari. Pentru fiecare produs achiziționat din gamele Orlando și Coshida, dintre cele două semnalizate la raft, Hrană umedă pentru câini (6,99 lei) și Hrană umedă pentru pisici (6,99 lei), Lidl va direcționa 1 leu către asociație.

Odată cu lansarea campaniei din magazine, Lidl revine și cu un al doilea sezon din serialul Pet Brother, primul serial online românesc dedicat animalelor de companie. Acesta prezintă momente din viața animalelor de companie ale unor cunoscuți influenceri și vedete și relația pe care aceștia o au cu stăpânii lor. Sub deviza „Animalul tău te vede cum nu te vede nimeni: perfect”, cel mai nou episod din serial aduce în centrul atenției relația dintre Flick, soția sa, Denisa, și câinele lor, Karl. Noul sezon al serialului poate fi urmărit pe contul de Youtube Lidl România și pe platforma surprize.lidl.ro.

Orlando și Coshida, game proprii Lidl, oferă publicului iubitor de animale de companie un sortiment extins de hrană pentru animale, de la mâncare uscată și mâncare umedă, la produse gourmet. În plus, în perioada 28.06 – 31.07.2021, clienții care intră pe surprize.lidl.ro, înscriu un bon de minim 70 de lei ce conține și un produs Orlando sau Coshida, pot câștiga prin tragere la sorți un set de fotolii pentru ei și animalul lor de companie, boluri ceramice sau vouchere de cumpărături. Mai mult, scanarea aplicației Lidl Plus la casa de marcat aduce șanse duble de câștig. Mai multe detalii și regulamentul campaniei sunt disponibile aici.