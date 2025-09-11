Clipa de odihnă

Scriu aceste rânduri în miezul întâmplărilor: 10 mii de cadre didactice protestează în prima zi de școală. Președintele vorbește cu protestatarii. Ministrul Educației („și Cercetării”, dar de ea nu am auzit încă nimic) transmite comunicate tranșante. Parlamentarii se încaieră la televizor. Toată lumea este nervoasă, de la părinții blocați în trafic cu copiii în mașină la directorii și inspectorii cu subordonați răzvrătiți. Analfabetismul funcțional crește, la fel cum crește și gaura din bugetul României. La toate aceste lucruri se adaugă și un munte de neînțelegeri: antreprenorii, noii luptători ai bunăstării, nu înțeleg de ce două ore în plus înseamnă așa de mult pentru profesorii bugetari care, nu-i așa, se înfruptă din această bunăstare; profesorii bugetari, care s-au săturat să tot fie considerați leneși, nu înțeleg cum de aceleași două ore în plus, la ce salariu de nimic au, salvează țara de la dezastru. Furie și neînțelegere, așadar, pretutindeni.

Discuțiile se poartă cu patimă și ură. Iar școala este brambura. Și totuși: nu ar fi cu putință să punem lucrurile la punct, fie și în ceasul al doisprezecelea? Nu am putea găsi o clipă pentru a ne trage sufletul și pentru a ne face ordine în gânduri?

O primă soluție mi se pare a fi la îndemână: cifrele. Ele ar putea fi în măsură să ne limpezească mintea și să ne împace inima. De ce nu sunt arătate pur și simplu în răceala lor imperturbabilă? Dacă am ști „contabilicește” cât se câștigă la buget prin anumite măsuri de austeritate sau câți oameni au de suferit de pe urma lor, poate că și bombăneala ar fi mai reținută. Despre câte cadre didactice care și-au pierdut postul este vorba? Câte școli vor fi nevoite să facă orele în mai multe schimburi? Dar tăierea burselor studențești – cu cât va crește rata abandonului școlar? Și câte procente din năpasta bugetară acoperă ea? Ce înseamnă că aceste măsuri sunt „temporare”? Cât timp vor dura ele și ce va veni după aceea? Atâta vreme cât discuțiile de la televizor și comunicatele de presă nu vorbesc despre cifre, o pâclă amenințătoare învăluie întâmplările. Lipsa adevărului limpede e cealaltă față a minciunii și fiecare dintre cele două părți care se confruntă acum pe bulevardele Bucureștiului își acuză preopinentul că minte. Minimizarea dramei profesorilor sau demonizarea guvernului sunt, ambele, rezultatul neîncrederii, al lipsei de predictibilitate și de măsurabilitate care ne traversează relațiile sociale.

O a doua soluție, complementară, este demitizarea. Nici profesorii nu sunt un Domnul Trandafir colectiv, dar nici Prim-ministrul vreun Churchill. Măsurile economice nu „salvează” țara, iar cadrele didactice nu făuresc viitorul neamului. Relațiile dintre cetățean și stat ar trebui să fie mai degrabă tehnice, nu etice, pentru că și statul e doar o funcție instituțională, nu un prieten mai în vârstă sau un frate mai mare. Prin urmare, reflexul ideologic de a transforma o măsură economică în faptă istorică nu are niciun rost și, mai mult, nu face decât să învrăjbească discuțiile, să nască furie și să ducă la paroxism niște efecte care ar trebui să fie, cum a spus Domnul Ministru, „temporare”. Nu poți fi „cu David” sau „împotriva lui David”. A tras fața de masă și a spart paharele, dar asta nu-l condamnă pe vecie; a acoperit o lipsă la bugetul învățământului, dar asta nu-l face erou. A făcut, ca orice om, și bine și rău și ce-i rămâne de făcut este să corecteze răul. Dar să o facă, nu să invoce misiunea morală a dăscălimii române. La fel, profesorii n-ar trebui să vadă în lupta sindicală o misiune divină, ci să se adapteze și să trateze noua situație (ingrată, fără îndoială) în care i-a pus cu cinism guvernul doar ca pe o problemă de rezolvat.

Clipa de răgaz despre care vorbeam la început pare, în condițiile de astăzi, o himeră. Cele două părți nu știu să vorbească între ele decât răstit, amenințându-se cu judecata: cu cea a magistraților aflați într-un fel de grevă și, deopotrivă, cu cea a divinității, a istoriei sau a generațiilor viitoare. Argumentul celor două ore se amestecă pe nesimțite cu reflecții despre decăderea Occidentului sau cu blesteme comunitare. Nu e loc de întors, miniștrii și profesorii stau pe baricade. Și cel mai rău lucru este că această vrajbă generalizată de pe stradă și din instituțiile statului nu face altceva decât să transmită elevilor (în numele cărora se duce lupta) o lecție strâmbă despre eficiența cinismului și despre veselia harababurii.

